En osaa enää edes ihmetellä

Uudet P-merkit ovat byrokratian huippua! Missä ihmeessä näitä byrokraatteja luodaan?

Nyt on yli puolen vuosisadan jälkeen keksitty, ettei esimerkiksi Viitaniemessä, Tiedepolun katveessa hiekkakentällä saa pitää peräkärryjä tai pakettiautoja. Missä ihmeessä viitaniemeläiset niitä saavat pitää? On toki vieressä nurmikenttää vaikka muille jakaa, jossa pysäköintiä ei vielä P-merkein kielletä, mutta siihen pysäköinti olisi jo luonnon tuhoamista.

Toinen asia on tämä 50 km/h vähimmäisnopeus tieosuuksilla. Miksi hitaampi ajaminen pitää kieltää? On olemassa ihmisiä, jotka ovat varovaisempia liikenteessä kuin toiset, mutta siitä jatkossa sakotetaan. Voi tulla vika autoon kesken matkan, jolloin on pakko ajaa hitaammin, ja taas sakotetaan, koska tieliikennelaki niin vaatii!

En osaa enää ihmetellä yhtään mitään, tämä on taas yksi sääntö-Suomen nerokkuuden huippuja, nerokkailta päättäjiltä!