Jatkuvasti väsyttää. Syyn täytyy luonnollisesti olla vuorotyössä ja ruuhkavuosissa. Silmiä ja limakalvoja kirvelee. Henkeä ahdistaa. Työvuoron jälkeen iho on täynnä kutiavia näppyjä.

Vapaapäivien aikana olo helpottuu ja iho-oireet häviävät. Ensimmäisen lomaviikon jälkeen väsymyskin hellittää. Töihin palatessa oireet palaavat entistä pahempina.

Kamelin selkä taittuu lopullisesti tämän kuluvan vuoden ensimmäisenä päivänä. En pysty olemaan työpaikalla kymmentä minuuttia kauempaa. Oireet lyövät minut maahan.

Keskustelut työterveyden ja työnantajan kanssa vahvistavat sen mitä olen mielessäni pelännyt jo pidemmän aikaa. Teen päätöksen.

Terveydellisten syiden takia joudun vaihtamaan virkapaikkaa ja näin ollen luopumaan itselleni tärkeästä työtehtävästä. Oireet helpottavat virkapaikan vaihdon myötä parissa viikossa.

Herkistyminen on kuitenkin tapahtunut. En pysty enää menemään entiseen virkapaikkaani – siellä työskentelevien kollegojen työvaatteetkin aiheuttavat voimakkaita oireita. Sisäilmaongelmat ovat saaneet uuden uhrin Jyväskylän poliisiasemalla.

Minä en ole ainoa, joka on altistunut vakaville oireille Jyväskylän poliisiaseman tiloissa. Poliisiasema on ollut käytössä noin 20 vuotta, tuona aikana useampi on menettänyt terveytensä sisäilmaongelmien vuoksi.

Toiset pysyvästi. Osa sinnittelee ja käy töissä oireista huolimatta.

Jopa hengityssuojat päässä kulkevia työntekijöitä on poliisiaseman käytävillä nähty. Mitään merkittävää vikaa talosta ei henkilöstölle annettujen tiedotteiden perusteella ole löytynyt. Yhä useampi työntekijä oireilee. Tunnelma on epätoivoinen.

Poliisin henkilöstö ei suinkaan ole ainoa maakunnassa sisäilmaongelmista kärsivä työyhteisö. Jyväskylän poliisitalon tavoin myös muiden virastotalojen korjaamiseen on käytetty paljon rahaa ja resursseja, ilman merkittäviä tuloksia.

Tämä on monesti johtanut siihen, että yksittäisen henkilön oireita on vähätelty ja työnnetty niin sanotusti maton alle. Tämän kaltainen syyllistäminen on viimeistään nyt aika lopettaa. Se ei poista käsillä olevaa ongelmaa.

Jos ongelmaan ei viimeistään nyt puututa, on hintalappu tulevaisuudessa kansantaloudellemme moninkertainen. Pahimmillaan nyt sisäilmaongelmista kärsivissä päiväkodeissa ja kouluissa olevat lapset saattavat syrjäytyä työelämästä ennen työikää.

Syyllisten etsiminen on turhaa eikä johda mihinkään. Tärkeintä olisi turvata niin lapsille kuin aikuisillekin turvalliset tilat olla päivähoidossa, koulussa ja töissä.

Yksikin sisäilmaongelmien vuoksi altistunut ja sairastunut on liikaa. Ihmisen terveydelle ei voi laittaa hintalappua.

Toni Norppa

vanhempi konstaapeli

Jyväskylä