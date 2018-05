En vain muista ihmisiä

Oletko minulle tuttu vai tuntematon, kun tapaan sinut kadulla tai kaupassa? Pitäisikö muistaa?

Entä jos en muista, kuka olet tai missä olen aiemmin tavannut sinut? Mitä sillä on merkitystä? Ei tule maailmanloppu eikä sillä ole kenties mitään merkitystä muille kuin sinulle joka kaipaat huomiotani.

On monia syitä, joiden vuoksi niin ei tapahdu: muistisairaus, tapaturma tai keskosuus, joka itselläni on. Myös se, kuinka suuri merkitys tapaamisella on ollut itselle, vaikuttaa asiaan.

En häpeä sitä, että en muista ihmisiä, sillä on paljon suurempiakin asioita, joista pitäisi kantaa huolta.

Kaupungissa on paljon tyhjiä asuntoja, mutta niitä ei vuokrata vähävaraisille tai työttömille – ja kuitenkin, joskus pienikin ele tai apu saisi ihmisen jaloilleen.

Itselläni asiat on tasapainossa, mutta halusin saada ihmiset ajattelemaan sitä mikä todella on tärkeää eikä aina vain minä-minä-minä.

Pitäisi muistaa sotavuodet, jolloin puutetta oli kaikesta. Toinen auttoi toistaan, ennen kaikkea välitti, mutta ei valittanut kaikesta eikä odottanut aina kaikkea valmiina.

Tarja Hernesniemi

Jyväskylä