En ymmärrä pääministerin neuvottelutulosta

Olemme kuulleet monia selityksiä siitä, että Suomen reilu kolmen miljardin lahjoitus etelän lämpörikkaille maille on Suomen etujen mukaista. Jäsenmaksut ja lainaus ovat erikseen.

Kotitalousjärki joutuu koetukselle, kun pääministerin hyvää neuvottelutulosta ei ymmärrä monien asiaa valaisevien artikkelien jälkeen.

Hallituksella näyttäisi olevan valtuudet tehdä melkein mitä vain veronmaksajalle, oman ideologiansa pönkittämiseksi. Nyt on tehty kantelu oikeuskanslerille.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti nostaa esiin Suomen perustuslain kannalta hyvin tärkeän seikan, jota hän itse ja perustuslakivaliokunta on korostanut. Pöysti katsoi muun muassa, että Suomen valtiosäännön näkökulmasta olennaista on pyrkiä rajaamaan valtion vastuuta unionin lainanotosta (US 24.7.).

Suoranaisen avustuksen tarpeellisuuden suhteen monet ovat kriittisiä, koska etelän maat ovat pohjoisen maita paremmassa asemassa viljelyn ja asumislämmön suhteen. Myös turismi tuo enemmän rahaa suhteessa Pohjoismaihin ja verotus on alhainen.

Julkisuudessa on ollut ymmärrettävä, mutta moraaliton selitys, että suuret pankit Keski-Euroopassa ovat ylilainanneet Etelä-Euroopan maille jo ennen koronaa ja nyt elvytetään sitten pankkeja.

Omituinen selitys löytyy myös Suomen viennin elvyttämisestä, antamalla ostotukea Italialle. Hehän eivät meiltä paljon ostele, viime vuonna Italiaan vienti oli vain 3,6 %.

EU-eron kannatuksen nousu nyt kyllä kasvaa ja se on valitettavaa. Mutta onko muuta keinoa, jos Saksa ja Ranska kiusaavat pieniä maita. Aikanaan kun äänestimme itsemme unioniin, monet asiat olivat toisin. Myös brexit-prosessi kertoo, ettei EU ole enää kotiväen mieluinen.