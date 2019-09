Ennätyksiä ilman lapinlisää

Yleisurheilu on laji, jossa tulokset ei valehtele, ja vääjäämättä joudut nöyrtymään omien rajallisuuksiesi edessä. Mutta se on myös mahdollisuuksien ja huumaavien onnistumisien urheilumuoto.

Listaamissani maailmanennätyksissä ei ole ”lapinlisää”, eikä niitä ole tehty vahingossa. Yksinkertaisesti muotoiltuna näitä ennätyksiä on lähes mahdoton lyödä!

Usain Bolt, Jamaika, miesten 200 m 19,19. Lisäksi Jamaikan pikajuna hurjasteli ajan 0,2 m vastatuuleen! Sama mies kipitti 100 m 9,58, eli kova täytyy sen ukon olla tai vähintäänkin ”myrskytuulen veli”, joka tuon ihmemiehen ajat rikkoo.

Jurgen Schulz, DDR, miesten kiekko 74,08. Vanhin voimassa oleva ME yleisurheilun kenttälajeista on tehty vuonna 1984. Johan se olisi aikakin rikkoa, tuumii esimerkiksi Ruotsin Daniel Ståhl, mutta esteenä on vain eräs ”pikkuseikka”. Tämä kaari on nimittäin sellainen, että ainakin suomalaisilla 55 metrin ”kiekkohirmuilla” se ehkä onnistuisi vasta naisten välineellä.

Florence Griffith-Joyner, Yhdysvallat, naisten 100 m 10,49. Tuskin tarvitsee olla suuri ennustaja ja urheilutietäjä arvioidessaan että tämä jo 32 vuoden ikäinen tulos on naisten mahdoton rikkoa, dopingilla tai ilman. Kuinka moni miesjuoksijamme on päässyt tänä vuonna tuon tuloksen alle?

Natalia Lisovskaja, Neuvostoliitto, naisten kuula 22,64. Se oli sitä aikaa kun 21,5 metriä oli piirikunnallisen tason tulos. Onneksi asenteet tässä lajissa muuttuivat.

Jan Zelezny, Tsekki, keihäs 98,48. Tämä jo 23 vuotta vanha tulos on ehkä kovin maailmanennätys miesten kenttälajeissa. Ainut heittäjä, joka on saanut nykykeihästä Zeleznyn lisäksi yli 94 metriä on Saksan Vetter. Suomalaisista viimeksi yli 90-metrisen kiskaisi vuonna 2007 Tero Pitkämäki.

Jackie Joyner-Kersee, Yhdysvallat, 7-ottelu 7 291. Tämä 31 vuotta vanha ennätys pitäisi oikeastaan jo kuopata. Syy? Tämä Soulin olympialaisissa 1988 tehty tulos on aivan liian kova tältä planeetalta tulleen naisen rikottavaksi, kerta kaikkiaan! Yksittäistuloksissa mm. pituutta meni 727 (Ringa Ropon SE 685), ja 100 metrin aidat 12,69 joka on alle Annimari Kortteen SE:n!

Daniel Komen, Kenia, miesten 3 000 m 7,20,72. Yksikään muu miesjuoksija ei ole päässyt tätä matkaa alle 7,22. Tuloksen hurjuudesta kertoo, että Topi Raitasen kauden kärki Suomessa on 1 500 metrillä vähän alle 3,41. Samaa vauhtia pitäisi Topin mennä heti perään toiset 1 500 m, että päästäisiin lähelle Komenin aikaa.

Gabriela Reizh, DDR, naisten kiekko 76,80. Tällä hetkellä 70 metrin ylitykset ovat naisilta harvinaisia, joten tämänkin ”kaamean laakin” rikkominen tuntuu enemmän unennäöltä kuin todennäköiseltä. Ehkä joskus sitten 2100-luvulla?

Juri Sedyh, Neuvostoliitto, miesten moukari 86,74.Tulokseen viitaten voisi esittää monia kysymysmerkkejä aina sitä isoa deetä myöten, mutta Sedyh on kaikesta huolimatta ”Mr.Moukari” ja sellaisena pysyy! Kun hän kiskaisi ennätyksensä vuoden 1986 EM-kisoissa, hänen kaksi seuraavaksi pisintä kaartaan kisassa olivat 86,68 ja 86,64! Kelpaisi varmaan Urheiluliittomme pomoillekin. Sedyh muuten kiskoi mahtituloksiaan ainoastaan kolmella pyörähdyksellä!

Seuraava tulos olisi kuulunut sarjaan jos...: Yhdysvaltain Carl Lewis ponnisti Indianapolisissa vuonna 1982 pituutta millin kymmmenesosan yliastutulla (jotkut väittävät, ettei se ollut yliastuttu) noin 9,20! Tulos olisi ollut varmasti ”ylilyömätön”, koska nykyinenkin ME 8,95 on jo 28 vuoden ikäinen.