Ennusteen voi haastaa

Tilastokeskuksen tuore väestöennuste on karu. Vuonna 2040 väkiluku kasvaa Manner-Suomessa enää Uudenmaan maakunnassa ja sielläkin vain muuttovoiton ansiosta, ja Keski-Suomen väkiluku on vähentynyt noin 13 000:lla. Väkilukuaan kykenevät kasvattamaan vain Jyväskylä, Muurame ja Uurainen. Maakuntamme keskuskaupungin kasvu ei riitä, kun muu Keski-Suomi tyhjenee.

Vuonna 2050 Suomen väkiluku olisi ennusteen mukaan noin 100 000 nykyistä pienempi.

Positiivisesti ajatellen on hyvä muistaa, että kyseessä on ennuste: meillä on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa tulevaisuuteen niin Suomessa kuin Keski-Suomessa. Tarvitsemme koko maan kasvua – se on kansakuntamme etu.

Keski-Suomessa meidän on huolehdittava palveluiden toimivuudesta niin haja-asutusalueilla kuin taajamissa. Tämä tukee osaltaan kuntien pitovoimaa asukkaistaan. Saavutettavuus muualta Suomesta on turvattava yhdessä houkuttelevuuden kanssa, jotta vetovoima lisääntyy. Se palvelee koko maakuntaa.

Lisäksi jokaisessa Keski-Suomen kunnassa tulisi miettiä, miksi juuri se on paras kunta ihmiselle olla, asua, elää ja yrittää.

Kyse on konkreettisista teoista myös valtion osalta. Tulevaisuususkoa pitää parantaa luomalla nykyistä kannustavampi ja selkeämpi sosiaaliturvamalli. Lasten hankintaa ja vanhemmuuden arvostusta voi parantaa porrastamalla lapsilisiä ja joustavoittamalla perhevapaita.

Perheen ja työelämän yhdistämistä pitää helpottaa. Esimerkiksi lyhennetystä työviikosta sopiminen työnantajan kanssa helpottaa arjen ruuhkavuosia. Nämä toimet tukevat perheellistymistä ja sujuvoittavat arkea.

Lisäksi tarvitsemme vahvempaa aluepolitiikkaa, johon uusi punamultahallitus on ohjelmassaan sitoutunut: aluepolitiikan tavoite on alueiden välisen ja kuntien sisäisen eriytymisen vähentäminen. Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisessä alueiden ja maakuntien asema on ratkaiseva. Hallitus korostaakin vahvaa aluepolitiikkaa ja koko Suomesta huolehtimista.