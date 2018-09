Ensihoitajien oikeus- turva ihmetyttää

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on kesän aikana lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen asiakas- ja potilaslaista. Hämmennystä herättävä asiakohta siinä on, jossa toimenhaltijat rinnastetaan virkamieheen tehdessään virheen, jolloin sovelletaan virkamiehen rikosoikeudellista vastuuta. Sen sijaan, jos ensihoitaja joutuu työssään väkivallan uhriksi, ei laki tarjoa virkamiesstatusta, vaan kyse on normaaleista pahoinpitelyrikoksista.

Syytä on kysyä, missä menee STM:n ja asioista päättäjien linja hoitohenkilökunnan työturvallisuudessa ja potilasturvallisuudessa? Kyseisessä lakiluonnoksessa ei ole ajateltu asioita loppuun saakka.

Ensihoitajat kokevat työssään yhä useammin väkivallan uhkaa. Ensihoidossa arvioidaan sattuvan vuosittain useita satoja uhka- ja väkivaltatilanteita. Väkivaltaa ilmenee myös fyysisenä päälle käymisenä.

Ensihoidon henkilöstön kannalta on ongelmallista, että rikoslaissa ei väkivallantekijälle langetettavan tuomion rangaistusasteikossa huomioida ensihoitotyötä. Oikeudet tuomitsevat ensihoitajiin kohdistuvan väkivallan pahoinpitelyksi, josta pääasiassa rangaistaan sakoilla.

Rikoslaissa on säädös virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Kuitenkin Suomen oikeusjärjestelmässä on linjattu, ettei ensihoitotehtävissä käytetä julkista valtaa. Tulkinta on sama, vaikka ensihoitajana toimisi pelastuslaitoksen viranhaltija. Näin ollen ensihoitajan pahoinpitelijää ei voida tuomita virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Rikoslakiin tulee saada muutos, jossa ensihoitajia kohtaan väkivaltaisesti käyttäytynyttä henkilöä rangaistaan samalla asteikolla kuin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen syyllistynyttä rangaistaan. Lakimuutos toisi ensihoitajiin kohdistuvat väkivaltatapaukset oikeuskäsittelyissä vastaamaan tervettä oikeustajua.

Tapani Mäki

maakuntavaltuutettu

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Jyväskylä