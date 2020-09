Entä kuka ajaisi Suomen etua?

Keskustan europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen kirjoitti asiaa EU-elvytyspaketista (KSML 30.8.). Ajaisipa hänen puolueensa myös Suomen etua!

Paketissa on paljon rahaa jaossa, mutta elvytys siinä on sivuseikka. Tarkoitus on pelastaa yhteisvaluutta euro, jonka erityisesti sinänsä vauraan Italian konkurssikypsä talous uhkaa kaataa. Tätä Saksa ja Ranska pelkäävät ja Suomen hallitus nuolee näitä!

Perussuomalaiset vastustaa Suomen osallistumista EU-elvytyspakettiin. Se rikkoo unionin perussopimusta ja keskittää valtaa Brysseliin.

Satojen miljardien varoista suuri osa valuu holtittomasti talouttaan hoitaneiden maiden tukemiseen ja paljon myös rikollisiin käsiin. Varojen käyttöä EU ei kykene valvomaan. Niitä ohjautuu mm. matalan verotuksen ylläpitämiseen uudistusten sijaan ja Suomi maksaa.

Saksa ja Ruotsi ovat suurimmat kauppakumppanimme. Siksi paras vaihtoehto on se, että ne käyttävät EU-elvytyksen sijaan varat omien talouksiensa elvyttämiseen. Tästä Suomen talous ja työllisyys ja koko EU-alue hyötyisi eniten. Myös meidän tulee varoillamme elvyttää omaa talouttamme.

Välimeren kriisimaiden merkitys Suomen ulkomaankaupalle on liki olematon. Niiden elvyttämiseen ei suomalaisten veronmaksajien kannata panostaa. Tämä pitäisi muidenkin kuin perussuomalaisten ymmärtää.

Ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) iski (Uusi Suomi 9.7.) rajusti suoraan suomalaisia työntekijöitä ja yrityksiä vastaan väittäessään, että ”oman kansan edun ajaminen on vahingollista”. Kuka Suomen etua ajaa, ellemme me itse? Niin muutkin tekevät.

Suomen netto-osuus EU:n elvytyspaketista on peräti 3,4 mrd euroa ja vastuut päälle.

Tämä kohtuuton lasku lankeaa nykyisille ja tuleville veronmaksajillemme. Saamme EU:n elvytysvaroja noin 3 mrd euroa, mutta EU rajaa niiden käyttötarkoitukset. Kohteet ovat sellaisia, jotka luovat heikosti uusia tuottavia työpaikkoja, joista meillä on huutava puute.

Kukin jäsenmaa vastatkoon omasta taloudestaan ja veloistaan. Tämä tärkeä perussopimuksen säädös on palautettava käyttöön ja EU-elvytyspaketti on hylättävä.