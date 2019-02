Epäasiallista painostamista

Keskisuomalaisessa oli 19.2. reportaasi Kirkkopuiston paikoitushallista otsikolla ”Rakentaminen pääsee alkuun vasta kesällä”. Totean sen johdosta seuraavaa:

Jutussa kerrataan, että ”valituksen vuokrasopimuksen juridiikasta teki entinen apulaiskaupunginjohtaja Ahti Vielma”. Niin olen tehnyt ja sanojeni takana olen edelleen, mutta toimittajan sanat kuvaavat vähättelevää näkemystä asiasta. Olen tehnyt valitukseni Jyväskylän historiallisen Kirkkopuiston tuhoamista vastaan luonnollisesti juridisin perustein. Toivottavaa olisi, että jos itse asian sisältö on jo totaalisesti virheellinen, se tehtäisiin edes juridisesti oikein.

Jutussa todetaan, että pysäköintilaitos on edennyt suunnitteluvaiheesta lupaprosessiin ja että P-Paraati tarvitsee rakennusluvan lisäksi kaksi poikkeuslupapäätöstä. Hyvin kuvaava ja koko tuhoamisprosessia vähättelevä kannanotto on: ”Poikkeamismenettely on asemakaavamuutosta kevyempi prosessi pienissä asemakaavamuutoksissa”.

Näinhän se on laissa tarkoitettu, mutta Kirkkopuiston pysäköintilaitoksen osalta ei ole kysymys pienestä asemakaavan muutoksen tarpeesta. Jälleen kerran: Kyseessä on koko Jyväskylän historian ajan lähes samanlaisena ja yhtä kauniina säilynyt pienen pieni Kirkkopuisto, joka yritetään ovelasti poikkeusluvan turvin tuhota. Sehän on sitä juridiikkaa, eli keino estää kaupunkilaiset sanomasta mielipidettään asiasta avoimesti asemakaavan muutoksen laatimisprosessissa.

Suoranaista painostusta tekstissä on, että hankkeeseen liittyvät toimijat ja talon tulevat asukkaat ovat riippuvaisia P-Paraatin toteutumisesta. Edelleen todetaan, että jos poikkeusluvista tulee valituksia, ne viivyttävät laajasti keskustan muitakin hankkeita, kuten kauppatorin siirtämistä Asema-aukiolle.

Meillä on erinomaisella paikalla kauppatori, jota on täysin järjetöntä yrittää siirtää paikkaan, johon sen toiminta ei tule edes mahtumaan. Suosittelen, että menette katsomaan tilannetta Asema-aukiolle.

Aivan reportaasin lopussa kuin pienenä yksityiskohtana on kerrottu, että ”P-Paraatin myötä Gummeruksenkatu katkeaa kaupungintalon kohdalta”. Kysymys on ratkaisusta, joka on ehdottomasti käsiteltävä asemakaavan muutoksena. Katkaiseminen on vastoin kaupunginhallituksen aikaisempaa päätöstä keskustan liikennesuunnitelmasta ja johtaisi suorastaan kamalaan lopputulokseen vuonna 1899 rakennetun, suojellun kaupungintalon viereen.

Projektipäällikkö Ora Nuutinen toteaa, että ”kaupungilla on kuitenkin pyrkimys saada vietyä hanketta eteenpäin ja yhteistyötä myös kaupungin sisällä tehdään laajasti”. Näinhän kaupungin organisaation tuleekin toimia, mutta muistaen, että tuon toiminnan tulee saada myös kaupunkilaisten hyväksyminen.

Kyseisessä asiassa yhteistyö kaupungin sisällä on ollut pienen piirin salaista puuhastelua, joka on saanut tukea poliittisesti hyvinkin yllättäviltä tahoilta.

Antaisin neljän vuosikymmenen kokemuksella neuvon: ”Mitä vaikeampi asia on, sitä avoimemmin pitää toimia”.

Ahti Vielma

Jyväskylä