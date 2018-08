Eriarvoista lasten kohtelua

Lasteni koulu alkoi ja loppui lyhyeen. Kaksi päivää eli 9.–10.8. koulutaksi kuljetti poikiani ja siihen loppui.

Koulukyyditys sujui viime vuonna hyvin ja ongelmitta. Ekaluokkalaista poikaani haettiin kotipihasta niinkuin muidenkin lapset täällä päin kylää on aina haettu. Ei täällä kenenkään muunkaan tarvitse kuskata lapsia tien varteen omalla kustannuksella eikä muutoinkaan. Eivät täällä kävele muidenkaan lapset.

Tiedän varmasti, että ainakin 9 vuotta ovat kyydit kuskanneet oppilaita kotipihoista. On ollut ihan sama, onko kotipihaan Rutakoskentieltä ollut 500m vai 1km tai 2km.

Nyt kunta yritti ensin evätä koko koulupaikan kummaltakin pojaltani tälle lukukaudelle, vaikka toinen pojistani kävi jo viime lukukauden ekaluokkalaisena Aseman koulussa. Avi teki valitukseni perusteella päätöksen, että pojat on otettava lähikouluun eli Aseman kouluun.

Sitten tuli päätös että lasteni pitää kävellä Rutakoskentien varteen odottelemaan taksia. Kunta soveltaa kunnan päätöstä vuodelta 2009: 0–2-luokkalaisten on käveltävä 1,5 km koulureitin varteen, 3–6-luokkalaisten 2,5 km.

Näin siis ei ollut viime vuonna eikä aiemminkaan. Kunta päätti soveltaa tätä nyt ainoastaan minun eskarilaiseeni ja 2-luokkalaiseeni. Lapseni ovat erityistuen piirissä.

Esimerkiksi Tervamäentien varresta haetaan lapsia kotipihoista. Eivät he kävele yhtään mihinkään, vaikka siellä on heitä, joiden tulisi kävellä 2,5 km sekä 1,5 km Rutakoskentien varteen. Näiltäkin oppilailta on toisilta matkaa 1 km ja toisilta 1,5 km. Heitä eivät koske samat kunnan päätökset. Meillä korvessa on petoeläimetkin riesanamme ja vaarana lapsille.

Poikieni puolesta olen erittäin vihainen ja pettynyt. Selvästikin meitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Jokaikisen poikieni menetetyn koulupäivän kuuluisi tuntua kunnan päättäjien omallatunnolla ja sydämessä ilkeänä pistona.

6- ja 8-vuotiaat poikani ovat nyt kotiopetuksessa ilman luokkakavereita. Odotamme hallinto-oikeuden päätöstä asiasta.

Linda Ellilä

Hankasalmi