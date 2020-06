Euroopalle pandemia- suunnitelma

Mielipide

Presidentti Sauli Niinistö kirjoitti puheenvuorossaan (KSML 16.5.): “Kun koronaa Euroopassa on yritetty kukistaa, ovat pääosassa olleet kansallisvaltiot eikä unioni. Tämä on ymmärrettävää, ei yksin toimivaltasyistä. Tauti on levinnyt eri alueille eri tahtiin ja eri määriin.”

Presidentin kuvaama kehityskulku on innostanut nationalisteja. He sanovat: Katsokaa nyt turvamme on kansallisvaltioissa. EU ei tee mitään. Sen sietää kadota.

EU:ta on puolustettu kertomalla siitä, mitä se on tehnyt ja vetoamalla siihen, ettei EU:lla ole toimivaltaa terveysasioissa vaan se on valtioilla.

Entäs jos EU:lla olisikin ollut toimivalta terveysasioissa? Silloin Euroopassa olisi voitu toimia kuten keskusjohtoisessa Kiinassa. Siellä kokonainen Hubein maakunta ja sen keskuskaupunki suljettiin erilleen muusta maasta. Euroopassakin olisi voitu välittömästi sulkea Tiroli ja Pohjois-Italia.

Jo etukäteen EU:n tehtävänä olisi ollut seurata tilannetta Kiinassa ja kieltää sieltä Eurooppaan matkustaminen viimeistään helmikuun alussa.

Kysyn siis: Olisiko yksi koronapandemian opetuksista se, että valmistautuisimme seuraaviin terveyskriisehin luomalla Euroopan yhteisen pandemia-suunnitelman, jonka toteuttamisessa yleiseurooppalaisilla elimillä olisi toimivalta.