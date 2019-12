Euroviisut, tervemenoa

Euroviisuista on tullut sukupuoli - ym. vähemmistöjen, mallien ja huulisynkka-artistien tyhjänpäiväinen tanssi- ja pukukisa. Alkuperäinen tarkoitus oli hyvä: esitellä Euroopan eri maiden erilaista musiikkikulttuuria.Tästä ei ole mitään jäljellä. Kaikki tapahtuu englanniksi. Todellista monikulttuuria?

”Sävellyksiä” on melkein mahdotonta erottaa toisistaan. Mukana on sellaisia Euroopan maita kuin Israel. Miten olisi seuraavana Kongo? On järjetöntä kipata verovaroja Euroopan yleisradioitten kautta tällaiseen hölynpölyyn. Rahoille on parempaakin käyttöä.

Unkari on ensimmäisenä maana tullut järkiinsä ja jättäytyy pois tästä ”musiikkitapahtumasta”. Jos Euroviisuja jatketaan, tapahtukoon se sponsori- ja mainostarahoituksella kaupallisilla kanavilla.

Sinne Euroviisut on omiaan. Se kuuluu samaan joukkoon kuin BB-talot, kokkisodat ja Alastomat hiippailijat autiolla saarella -kaltaiset sarjat. Niitäkään ei esitetä kansalaisilta kerätyillä verovaroilla.

Joskus,kauan sitten,oli Euroviisuissa mukaviakin hetkiä. Kiitos niistä ja tervemenoa.