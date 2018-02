Feminismi on tasa-arvoa!

Oletko koskaan kuullut jonkun sanovan: ”koska olet tyttö”? Kommentilla viitataan, että olet tyttö ja sukupuolesi määrittää sinut. Monesti pojat haukkuvat toisiaan tyttömäisiksi, mutta miksi se on niin paha asia? Tytöt ja naiset ovat ihmisiä siinä missä miehetkin.

Tämmöistä tapahtuu jo hyvin nuorella iällä ja kommentit pahentuvat, mutta onneksi myös vähenevät kasvaessa.

Olen itse yläkoulussa ja minulle joskus sanotaan seksistisiä kommentteja ja lauseita. En kuitenkaan usko, että moni miessukupuolta edustava ihminen ymmärtää niiden olevan loukkaavia. Kuka vain voi olla feministi, esimerkiksi mies tai nainen.

Feminismi on mielestäni todella hieno ja tärkeä asia, koska tämä liike ajattelee paitsi naisten myös kaikkien ihmisten parasta ja oikeuksia. Feminismi on todella tärkeää ympäri maailmaa ihmisille, joilla ei ole samanlaisia oikeuksia ja tasa-arvoa kuin meillä täällä Suomessa.

Minulle feminismi on tasa-arvon kannattamista, mutta koska maailmalla on eniten naisia koskevia tasa-arvo-ongelmia, siksi nimike niin on feminiininen. Eli jos nainen kutsuu itseään feministiksi, se ei tarkoita, että hänellä olisi miesvihaa, niin kuin monet miehet ymmärtävät asian.

”Mielestäni termi feminismi pitäisi vaihtaa joksikin muuksi” oli joku kirjoittanut keskustelupalstalle ja olen hänen kanssaan samaa mieltä. Silti voin itseäni kutsua feministiksi, sillä kannatan naisten ja muiden ihmisten oikeuksia.

Voit tunnistaa itsesikin tasa-arvon kannattajaksi. Oletko koskaan katsonut kaupassa, kun jossakin lehdessä lukee ”naisille” tai ”miehille” ja onko se ärsyttänyt tai onko se loukannut sinua jollakin tavalla? Esimerkiksi tämä on yksi selkeä havainto, että kannatat tasa-arvoa.

Ella Tirkkonen

Mankolan yhtenäiskoulu, 8B

Jyväskylä