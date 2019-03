Fortumin temppu on röyhkeä

Perheemme ostama sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla seitsemän viime vuotta. Näistä viisi vuotta olen ollut Fortumin asiakas.

Viime vuoteen saakka energian lähteenä olivat vesivoima ja tuulivoima, ja sen jälkeen 100-prosenttisesti aurinkoenergia. Nyt yhtiö lähestyi sivun mittaisella kirjeellä jonka otsikko on ”Sähkösi alkuperä muuttuu”.Kirjeen neljä tummennettua kohtaa kuuluvat ”alkuperä muuttuu hiilidioksidivapaaksi”, ”perusmaksu laskee”, ”sinun ei tarvitse tehdä mitään” ja ”olet hillitsemässä ilmastonmuutosta!”.

Tuttu ja turvallisen tuntuinen aurinko paistaa kirjeen alaosassa. Karu on kuitenkin todellisuus, sillä mikäli en tee mitään niin 1.5. alkaen käyttämäni sähkö olisi ”tällä hetkellä kotimaisella ydinsähköllä tuotettua sähköä”.

Olen pöyristynyt. Se päätös jonka minä ja varmasti moni muu tekee valitessaan sähkösopimuksensa liittyy nimenomaan sähkön alkuperään – sähkö tuntuu aina samalta huolimatta siitä miten se on valmistettu.

Kuinka moni Fortumin asiakas jättää lukematta kirjeen tarkemmin ja siten sujuvasti myy periaatteensa? Kuinka moni asiakas ei viitsi soittaa Fortumille tai näppäillä asiakasnumeroaan ja sopimusnumeroaan ja vahvistaa tekstiviestitse pysyvänsä uusiutuvien energialähteiden asiakkaina?

Fortumin takinkääntö uusiutuvasta energiasta ydinvoimaan pöyristyttää.

On iljettävää, miten yhtiö käytännössä ohjaa kuluttajien periaatteellisia ja eettisiä valintoja. Fortumin asiakaspalvelu sentään sanoo suoraan että kyse on katteista – uusiutuvan energian hinta on kallistunut voimakkaasti.

Kuulemma myös muut yhtiöt harrastavat samaa markkinointia kuin Fortum. Hiilidioksidipesua joka ei kestä päivänvaloa!

Minä odotan valtionyhtiöltä enemmän.

Odotan Fortumilta läpinäkyvää ja selkärankaista liiketoimintaa ja Suomen seuraavalta hallitukselta konkreettisia ja kestäviä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Jussi Ojala

Jyväskylä