Fysioterapiaan päästävä sujuvasti

Sote-uudistus on johtanut Keski-Suomessakin lääkäreiden kirjoittamien fysioterapialähetteiden määrän vähentymiseen yrittäjäjäsenillemme tehdyn kyselyn perusteella.

Usealla paikkakunnalla terveyspalvelut on ulkoistettu ja fysioterapia pyritään toteuttamaan omana toimintana. Tämä on johtanut siihen, että asiakkaiden matkat fysioterapiaan ovat pidentyneet, jolloin asiakkaiden matkakustannukset lisääntyvät.

Kelan korvaama prosenttiosuus fysioterapiasta on pieni ja korvaus tulee poistumaan vuonna 2021.

Keski-Suomen keskussairaalan fysiatrian poliklinikalla on tehty hoitoketjut tyypillisimmistä tuki- ja liikuntaelinoireista (niska, selkä, olkapää, polvi, rannekanava). Hoitoketjujen tavoitteena on välttää turhia tutkimuksia, jonotusta ja pitkiä sairauslomia sekä aloittaa tehokas suositusten mukainen hoito nopeasti.

Monessa terveyskeskuksessa on fysioterapeutin suoravastaanottopalvelu, mikä on nopeuttanut tule-asiakkaan pääsyä fysioterapiaan. Käytäntö on todettu asiakaslähtöiseksi ja kustannusvaikuttavaksi.

Suurin osa tuki- ja liikuntaelinoireisista ei silti tule ”kuntoon” yhdellä käynnillä, varsinkin jos asiakkaan ravitsemus- ja liikuntatottumukset tarvitsevat huomiota, näin ollen jatkofysioterapiasta tulee huolehtia erityisesti ko. asiakkaiden kohdalla.

Kaikissa fysiatrian poliklinikan hoitoketjuissa lukee, että potilas voi halutessaan pyytää lääkäriltä SV3F-lähetteen yksityispuolelle. Yhteisenä tavoitteenamme on tuki- ja liikuntaelinoireisten mahdollisimman varhainen ja vaikuttava hoito. Tehdään se asiakaslähtöisesti.

Anu Pollari

puheenjohtaja

Keski-Suomen fysioterapeutit

Äänekoski