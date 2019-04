Gluteeniton ruoka ei ole oma valinta

Keliakiaa sairastavan ruokavaliokorvaus on palautettava. Keliakia on autoimmuunisairaus, jonka ainoa hoitomuoto on gluteenin, eli ohran, vehnän ja rukiin sisältämän valkuaisaineen, välttäminen. Gluteeniton ruokavalio tuo keliaakikolle lisäkustannuksia useita kymmeniä euroja kuukaudessa.

Hoitamattomana keliakia voi aiheuttaa monia oireita ja liitännäissairauksia, kuten osteoporoosia, keskushermosto-oireita, syöpäkasvaimia, pälvikaljua, epilepsiaa ja lapsettomuutta. Näiden oireiden ja sairauksien hoito tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

Sipilän hallitus teki aloitettuaan ensitöikseen lakimuutoksen ja päätti lakkauttaa ruokavaliokorvauksen 1.1.2016 alkaen.

Pienikin korvaus on kuitenkin korvaamaton apu pienituloisille, kuten työttömille ja opiskelijoille, sillä ilman tätä ruokavaliokorvausta riski keliakian hoitamatta jättämisestä kasvaa, mikä taas lisää liitännäissairauksien riskiä. Nämä sairaudet voivat olla ihmiselle hengenvaarallisia ja niiden hoito on kallista.

Ennaltaehkäisevä hoito olisi järkevää taloudellisesti pitkällä tähtäimellä, joten keliakiatuki on ehdottomasti palautettava ja se on sidottava kansaneläkeindeksiin!

Eija Tuohimaa

kansanedustajaehdokas (sd.)

Jyväskylä