Glyfosaatti pois Jyväskylästä ja koko Suomesta

Ruoantuotannossa käytetään meillä Suomessakin glyfosaattia eli syöpää aiheuttavaa rikkamyrkkyä. Sen on todettu olevan vaarallista niin luonnon eliöille kuin ihmisellekin, mutta vielä sen käyttö jatkuu edelleen.

Valitsemalla luomutuotteita voit vaikuttaa siihen, että et tue rikkamyrkkyjen käyttöä ruokasi tuotannossa. Ole myös tarkkana, mitä aineita käytät puutarhassa kasvitorjunnassa, sillä monet valmisteet, kuten Round up, sisältävät juuri glyfosaattia ja ovatkin haitaksi sinulle. Voikukasta eroon pääsy on pieni asia sen rinnalla, että myrkkyä kertyy ympäristöön, esimerkiksi vesistöön.

Myös Jyväskylän kaupunki käyttää glyfosaattia yksittäisten rikkakasvien torjuntaan. Kaupunki ei käytä ainetta lasten leikkipaikoilla.

Toivoisin, että kaupunki lopettaisi aineen käytön kokonaan. Löytyy paljon muitakin menetelmiä rikkakasvitorjuntaan.

Lisäksi olisi hyvä, jos meillä ei olisi kaupungissamme tienvarsilla ja puistoissa pelkkää nurmikkoa. Siellä voisi olla enemmän erilaisia kasveja, sillä mitä enemmän eri kasveja on, sitä monimuotoisempi on myös kaupunkiluonto.

Mitä paremmin luonto voi, sitä paremmin voimme myös me. Esimerkiksi niityt olisivat hieno lisä Viitaniemen nurmikentille.

Maailmalla ja myös Suomessa pölyttäjät ovat kokeneet kovia juuri myös rikkamyrkkyjenkin vuoksi. Pölyttäjien määrä on myös Suomessa vähentynyt hälyttävästi. Ei tueta glyfosaattia. Tehdään voitavamme luontomme hyväksi.

Saara Sormunen

Jyväskylä