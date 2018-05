Häiriintynyt suhde ruokaan on yleistä

Ylipainon tiedetään lisäävän sairastumisriskiä moniin eri sairauksiin ja ylipainoa on jo pitkään pidetty kansanterveydellisenä vitsauksena. Ylipainon ennaltaehkäisyyn ja hoitoon on laitettu paukkuja julkisen terveydenhuollon toimesta vuosikymmenten ajan yksityisen puolen terveys-, hyvinvointi ja liikunta-alan toimijoista puhumattakaan.

Mitä on saavutettu? Finterveys 2017 -katsaus tarjosi tuoreinta tietoa suomalaisten painosta ja virsi on sama vanha tuttu. Lihavuus on, pysyy ja yleistyy. Miksi näin? Voisiko syynä olla se, että ylipainon taustalla ei vaikutakaan laiskuus, huono itsekuri, tietämättömyys suklaan sisältämästä kalorimäärästä eikä jääkaapista löytyvän juuston rasvaprosentti vaan epäterve tai häiriintynyt suhde ruokaan ja syömiseen?

Syömishäiriöiden Käypä hoito -suositus arvioi, että 20% vaikeasti lihavista ja 8% kaikista ylipainoisista sairastaa diagnoosikriteerit täyttävää ahmintahäiriötä.

Syömiskäyttäytymistä väitöstutkimuksessaan tutkinut tohtorikoulutettava, ravitsemusterapeutti Ulla Kärkkäinen vahvistaa näkemyksemme siitä, että yllä esitetyt prosenttiluvut ovat vain jäävuoren huippu.

Häiriintynyt suhde ruokaan, ahmintaoireilu ja ahmintahäiriön kaltainen ajattelumalli on ylipainoisten keskuudessa ennemmin sääntö kuin poikkeus.

Voisiko olla niin, että ylipaino-ongelmaa ylläpidetään juuri niillä keinoilla, joilla ongelmaan on vuosikymmenet tartuttu? Ohjeistetaan laihduttamaan, vaikka tiedetään, että laihduttaminen lisää lihomista ja syömisen ongelmia. Vaikka tiedetään, että ahmintahäiriössä laihduttaminen on tekijä, joka ylläpitää oireilua ja siten usein myös ylipainoa. Näihin asioihin halutaan kiinnittää huomiota kansainvälisenä Älä laihduta -päivänä 6.5.

Vastuullinen terveys- ja hyvinvointialan toimija ohjaa laihduttamisen sijaan säännölliseen ja riittävään syömiseen sekä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja elämän mielekkyydestä huolehtimiseen. Vastuullinen laihdutusohje on: älä laihduta.

Kirsi Broström

toiminnanjohtaja

Katri Mikkilä

kehittämiskoordinaattori

Syömishäiriöliitto – SYLI ry