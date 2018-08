Hävittäjähankinnan miljardeille olisi hyödyllistäkin käyttöä

Turvallisuuspolitiikan keskisuomalainen asiantuntija Lars-Olof Fredriksson avasi mainiosti hävittäjähankintakeskustelua (KSML 16.8.) otsikolla ”Lobbarit liikkeellä”.

Fredriksson kiinnitti huomiota hävittäjähankinnan taustavoimiin ja kenraalikunnan osallistumiseen lobbaukseen sekä vaati prosessiin avoimuutta ja parlamentaarista kontrollia. Fredrikssonin mukaan objektiivisuus ja yhteiskunnallinen vastuu näyttäisivät puuttuvan prosessista.

On totta, että jos näin valtava asehankinta jäisi lobbareiden, valmistajien ja Ilmavoimien teknisten asiantuntijoiden varaan, ottaisimme valtavia turvallisuus- ja talousriskejä.

Kyseessä on siis kymmenien miljardien hävittäjähankinta. Tarjouksia on jo pyydetty, ja kaupasta on määrä päättää vuonna 2021.

Koneiden ostohinta on 10 miljardia euroa, mutta käyttö- ja ylläpitokustannuksineen kulut ovat 30 vuoden elinkaaren ajalta yli 40 miljardia.

Hallituksen mukaan kestävyysvajeemme on 9 miljardia, ja hallituksen tekemät leikkaukset ovat 4 miljardia. Aiotaanko hävittäjät rahoittaa lisäleikkauksilla, ottamalla velkaa vai myymällä valtion omaisuutta?

Hävittäjät on suunniteltu hyökkäyssotaan, mutta vastapuolen ilmatorjunta voi torjua ne. Hyökkääjä taas voi tuhota koneet jo kentille. Hankittavat hävittäjät eivät siis ole puolustusaseita. Moderni ilmapuolustus olisi tehokkaampi ja halvempi, ja ilmavalvontaan riittäisi yksi lentue.

Jo Hornet-hankinta vuonna 1992 johti varuskuntien lakkautuksiin ja säästöihin puolustukselle olennaisissa aselajeissa. Nyt suunnitellaan vielä kalliimpaa hankintaa.

Jos koneet ostetaan Yhdysvalloista, sotilaallinen yhteistyö yhden suurvallan kanssa tiivistyy ja ulkopoliittinen liikkumavaramme kaventuu. Hävittäjiin tullee Nato-yhteensopiva aseistus, vaikka kansalaisten enemmistö ei halua Suomea tuohon sotilasliittoon.

Julkisia palveluja on leikattu velkaantumisen välttämiseksi. Silti hävittäjien ostamiseen ollaan valmiita käyttämään valtavasti rahaa. Hävittäjiin käytetyt verovarat vahvistavat suurten asevalmistajien valtaa maailmanpolitiikassa. Suomeenkin hävittäjiä kauppaavat yritykset minimoivat veronmaksuaan veroparatiisien avulla.

Ilmastokriisiä asevarustelu pahen­taa ja siten heikentää turvallisuutta globaalisti. Raaka-aineita, energiaa ja osaamista tarvittaisiin maapallon ongelmien ratkaisemiseen yhteistyössä.

Hävittäjät lisäävät epävakautta epävakaassa maailmassa. Onko meillä suomalaisilla enää oikeutta päättää, mihin yhteisiä rahoja käytetään? Vakaa hyvinvointivaltio on paras turvallisuuden tae, ja kallis hävittäjähankinta uhkaa viedä siltä rahoituksen. Samaan aikaan sodan ja asebisneksen synnyttämiä pakolaisia estetään pääsemästä turvaan, ja heitä palautetaan pakolla sodan jalkoihin, koska ei muka ole varaa auttaa ja kotouttaa heitä.

Miksi tukisimme aseteollisuutta samaan aikaan, kun koulutuksesta ja hyvinvointipalveluista leikataan säästämisen varjolla? Miksi myisimme yhteistä omaisuutta aseteollisuuden rahoittamiseksi?

Nyt on aika käynnistää keskustelu asevaraisen turvallisuuspolitiikan vaihtoehdoista ja haastaa myös nykyiset ja tulevat kansanedustajaehdokkaat mukaan.

Olavi Kokkonen

puheenjohtaja

Satu Kortelainen

sihteeri

Keski-Suomen Rauhanpuolustajat ry