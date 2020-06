Hävittäjähankinta arvioitava uudelleen

Suomen HX-hävittäjähankinnassa aletaan lähestyä ratkaisun hetkiä. Koronavirus pakotti Suomen historian kalleimman asehankinnan valmistelun tauolle Suomessa ja hävittäjiä valmistavissa maissa, mutta nyt neuvottelut ovat uudelleen käynnistymässä, edellyttäen, ettei virus hyökkää uudelleen ja pakota hankkeen valmistelijoita perääntymään.

Pandemian vuoksi valtio velkaantuu talousviisaiden arvioiden mukaan noin miljardi euroa viikossa. Samalla ovat voimistuneet vaatimukset velkarahalla rahoitettavan hävittäjähankinnan uudelleen arvioinnista. Rauhanliikkeen ohella monet suomalaiset alkavat olla sillä kannalla, että hävittäjähankintaa tulisi lykätä.

Toistaiseksi Marinin hallitus on pitänyt kiinni aiemmista päätöksistä asehankinnoissa. Hallituspuolueista ainoastaan vasemmistoliiton yksittäiset kansanedustajat ovat esittäneet julkisesti kritiikkiä hävittäjähankintaa kohtaan. Vasemmistoliitonkin kohdalla on vielä pitkä matka kritiikistä hävittäjähanketta vastustavaan kantaan. Voisihan ryhdikäs päätös vaarantaa puolueen jatkon hallituksessa.

Pandemia on tuonut uutta näkökulmaa asehankintojen mielekkyyteen ja tarpeellisuuteen. Keskinäisen riippuvuuden maailmassa asevarainen turvallisuusajattelu ei ole vastaus yhteenkään todellisista turvallisuusuhista. Uusilla hävittäjillä ei kyetä torjumaan pandemioita, kyberhyökkäyksiä tai ilmaston muutosta, päinvastoin miljardien käyttäminen hävittäjiin vaikeuttaa näiden uhkien torjuntaa.

Päätös HX-hävittäjien ostamisesta on tarkoitus tehdä ensi vuonna. Sitä ennen hallitus valmistelee ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja puolustusselonteon. Kansalaisilla on nyt vaikuttamisen paikka. Hankinnalle on vaihtoehtoja. Esimerkiksi nykyisten Hornet-hävittäjien elinkaarta voidaan jatkaa murto-osalla uusien hävittäjien hinnasta. Sinä aikana maailma muuttuu ja teknologia kehittyy ja voi käydä niin, että Suomi pelastuu muutaman kymmenen miljardin euron virheinvestoinnilta.