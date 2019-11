Haasteina oppilasmäärä ja kiinteistön soveltuvuus

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Joonas Könttä (kesk.) ja Saarenmaa-Vertaalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Annika Miettinen esittivät huolensa Saarenmaan koulun tilanteesta (KSML 8.11.).

On selvää, että huoli koulun mahdollisesta lakkautumisesta nostaa keskustelua, joka halutaan tuoda julki ja päättäjille tiedoksi. Haluamme osallistua keskusteluun tuomalla esille koulun tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä koko kaupungin kouluverkon ja opetuksen järjestämisen näkökulmasta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2019 perusopetuksen palveluverkon kehittämisen periaatteet. Palveluverkko järjestetään ja sitä kehitetään tavoitteena kokonaistaloudellinen, toiminnallinen ja laadukas optimoitu kokonaisuus. Lähikouluperiaate toteutetaan tämä ja sivistyslautakunnan hyväksymät oppilaaksioton perusteet huomioiden.

Saarenmaan koulu nousi keskusteluihin osana talousarviovalmistelua 2020. Kustannusten noustessa sivistystoimi joutuu tarkastelemaan taloutta etsien toisaalta säästöjä.

Saarenmaan koulun jatko on osa tätä tarkastelua. Saarenmaa ei ole tapeteilla ensimmäistä kertaa. Koulun tilannetta on selvitetty osana läntisen Palokan palveluverkkoa vuonna 2018.

Saarenmaan koulu on 1–4 -luokkien koulu, jossa on tänä lukuvuonna 41 oppilasta. Heistä 40 on koulukuljetuksen piirissä.

Oppilasmäärä pysyy ennusteen mukaan jotakuinkin samalla tasolla vielä muutaman vuoden ja laskee vuoden 2025 tienoilla alle 30 oppilaaseen. Tämän jälkeen oppilasmäärä pysyy samana tai – mikäli nykyinen syntyvyyden lasku jatkuu – vähenee edelleen.

Tämä oppilasmäärä haastaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen.

Lisäksi haasteena on koulukiinteistö ja sen soveltuvuus monimuotoiseen opetukseen. Koulun jatkuessa kiinteistössä tarvitaan huolto- ja peruskorjauksia jo lähivuosina.

Jos koulu lakkautettaisiin, oppilaat voidaan sijoittaa osittain nykyisiä kuljetusreittejä hyödyntäen läntisen Palokan kouluihin, joihin on laajennus- ja muutostöillä saatu lisää oppilaspaikkoja.

Alueen uudessa Savulahden päiväkotikoulussa on oppilaspaikkojen lisäksi hyvät puitteet opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamiseen. Nämä turvaavat oppilaille hyvän oppimisympäristön ja koulupolun jatkossakin.

Kyläkoulun kohtalo on asukkaille merkityksellinen ja tärkeä asia. Keskustelu tilanteesta on tarpeen.

Päätöksentekoa varten tarvitaan asiaperusteluja ja perusteellista selvitystyötä. Sitä tehdään koko läntisen Palokan alueen kouluverkkoa tarkastellen ja kokonaiskustannukset huomioiden.

Toivomme yhteisen keskustelun jatkuvan ja johtavan kohti yhteistä näkemystä ja yhteisymmärrystä.