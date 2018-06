Hajoaako keskustapuolue?

Tämä kirjoitus on hätähuuto Suomen itsenäisyyden puolesta. Tämän kirjoituksen aiheutti presidentti Sauli Niinistön talouslehti Financial Timesille antama lausunto, jossa hän toteaa, että ”Venäjä on hänelle suuri huoli”.

Kun tänä viikonloppuna on keskustapuolueen puoluekokous, niin minä toivon, että pääministeri Juha Sipilä miettisi tarkkaan, mitä tuo presidentti Sauli Niinistön lausunto tarkoittaa. Minun käsitykseni mukaan siinä tunnustetaan, että hänen johtamansa Suomen nykyistä ulkopolitiikkaa ei Venäjällä ymmärretä.

Kun Suomi juhli viime vuonna 100-vuotista itsenäisyyttään, niissä juhlissa ei paljon päässyt esille se tosiasia, kuinka raskaan hinnan Suomi on joutunut itsenäisyydestään maksamaan.

Suomi joutui olemaan omaa itsenäisyyttään puolustaessaan yhtäjaksoisesti seitsemänä vuotena sotatoimissa. Sotaveteraanien kalenterin mukaan on arvioitu noin 700 000 miehen ja 150 000 naisen, kotirintamasta puhumattakaan, osallistuneen sotatoimiin.

Muistona itsenäisyyden puolustustaistelusta 92 500 sotilasta makaa sankarihaudoissa.

Minulle nämä sotamuistot ovat läheisiä, kun olin jatkosodassa ja Lapin sodassa kenraali Laguksen joukkojen yhtenä etulinjan ryhmänjohtajana ja vaikeimmassa Lapin sodan tilanteessa tajusin tekeytyä valekuolleeksi ja nyt saan kirjoittaa itsenäisyyttä turvaavasta ulkopolitiikasta.

Kun sotien jälkeen Suomen silloiset poliittiset johtajat Paasikivi ja Kekkonen ryhtyivät miettimään, minkälaista ulkopolitiikkaa Suomen pitäisi harjoittaa tulevaisuudessa, tuli yksimieliseksi ratkaisuksi se, että Suomen pitää pysyä kokonaan sotilasliittojen ulkopuolella.

Suomi säilyi itsenäisenä 100 vuotta Paasikiven ja Kekkosen viitoittamalla ulkopoliittisella linjalla ja sai laajasti kansainvälistä arvostusta.

Kekkosen valtakaudesta lähtien keskustapuolue ei ole päässyt vaikuttamaan ulkopoliittisiin ratkaisuihin, ja nyt nykyinen presidentti Sauli Niinistö on alkanut viemään Suomea sotilasliitto Naton jäseneksi. Vuonna 2014 Alexander Stubbin hallituksen alkukaudella allekirjoitettiin sotilasliitto Naton kanssa ns. isäntämaasopimus, jonka perusteella Nato voi järjestää Suomen ja Venäjän rajalla sotaharjoituksia.

Minä haluan lopuksi kiittää pääministeri Juha Sipilää, että pystyit nostamaan keskustan viime eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi, ja laajaan kokemuspohjaani vedoten esitän, että puoluekokouksessa ylimääräisenä asiana esität Paavo Väyrystä tulevissa vaaleissa keskustan presidenttiehdokkaaksi ja kutsut hänet takaisin keskustan eduskuntaryhmään.

Tällaisella ratkaisulla keskusta pysyy kauas tulevaisuuteen suurimpana puolueena ja kansan luottamus poliittiseen johtamiseen lisääntyy, sillä kaikki mielipidemittaukset osoittavat, että ainakin 60 % suomalaisista vastustaa sotilasliitto Natoon liittymistä.

Suomen itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden tärkein ohje on, että Venäjän ja Suomen rajan on pysyttävä rauhan rajana...

Heimo Linna

sotaveteraani

ent. kansanedustaja ja ministeri

Perho