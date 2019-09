Hakkaraisen hampaat ja globalisaatio

Perussuomalaisten mepin Teuvo Hakkaraisen hammasremontista on uutisoitu laajalti.

Tiedottaminen on ollut myönteistä tai ainakin neutraalia. Tosin on kysytty, oliko se yhteiskunnallisesti niin merkittävä tapahtuma, että ansaitsi laajan uutisoinnin. Uutisoinnin laajuudesta huolimatta yksi näkökulma on jäänyt huomiotta: Perussuomalaisen puolueen ajamiin keskeisiin tavoitteisiin kuuluu, että työt pitää tehdä Suomessa. Samoin puolue katsoo, että ulkomaista halpatyövoimaa ei tulisi käyttää.

Parlamentaarikko Hakkarainen on rikkonut näitä periaatteita. Hän ei ole arvostanut suomalaista hammashoitoa vaan pitänyt hondurasilaista parempana. Näin hän on asettanut globaalit mahdollisuudet kansallisten edelle.

Voi myös olettaa, että Hondurasissa hammashoidon palkat ovat suomalaisia alempia. Tässä tapauksessa puheet ja teot ovat olleet vahvasti ristiriidassa.