Hallituksen köyhän muistaminen

Kansanedustaja Anne Kalmari otsikoi kirjoituksensa ”Muista köyhän asia”. (KSML 29.12.) Hienoa, että köyhillä on edes näin vaalien lähestyessä ystäviä. Kalmari luetteli myös lukuisan joukon toimia, joilla hallitus on köyhimpiä muistanut. Hallituksen toimet eivät ole ainakaan köyhyyttä Suomesta vähentäneet.

Tilastokeskuksen mukaan tuloerot kasvoivat Suomessa vuonna 2017. Suurituloisimman kymmenyksen tulotaso nousi 4,4 prosenttia. Samana aikana neljän pienituloisimman kymmenyksen tulot kasvoivat ainoastaan 1,2 prosenttia. Sama kehitys on ollut koko hallituskauden ajan.

Hallitus on kunnostautunut sillä, että leikkaukset ovat kohdistuneet todellakin kaikissa heikoimmassa asemassa oleviin. On tehty etuuksien indeksijäädytykset sekä ensimmäisen kerran historiassa kansaneläkkeisiin sidottuja indeksejä on jopa leikattu. Lisäksi muun muassa opintotukea on leikattu 86 euroa kuukaudessa ja muutettu opiskelu yhä enemmän lainapainotteiseksi. Tämä on hyvin ongelmallista vähävaraisten perheiden lapsille.

Keskustan johtama hallitus on määrätietoisesti myös hyökännyt palkansaajien kimppuun heikentämällä heidän oikeuksiaan lainsäädännön kautta. On myös kiistatonta, että hallitus painosti työntekijöitä vahvasti kilpailukykysopimukseen, jossa leikattiin muun muassa lomarahoja tuntuvasti. Tämä ei sillä muutu, että vastuu vieritetään työmarkkinaosapuolille.

Hallituksen säästötoimet eivät kuitenkaan ole kohdanneet kaikkia. Samaan aikaan kun perusturvan varassa olevilta on leikattu, on ollut mahdollista antaa hyvätuloisia suosivat miljardiluokan veronkevennykset. Hallituksen arvovalinta on leikata kaikista köyhimmiltä ja suosia jo muutoinkin elämässä pärjääviä.

Tuloerojen kasvu ja köyhyyden lisääntyminen ei ole luonnonlaki vaan seurausta valitusta politiikasta, jota ohjaa vallassa olevien arvomaailma. Eduskuntavaaleissa voimme valita jatkammeko eriarvoistumisen lisäämistä vai valitsemmeko inhimillisemmän politiikan suunnan.

Juho Kautto

varapj. Vasemmistoliitto

kansanedustajaehdokas

Äänekoski