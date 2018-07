Hallituksen saavutukset silmänkääntötemppu

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) kirjoitti (KSML 16.7.) maan hallituksen saavutuksista melko värillisin lasein.

Pari totuutta kirjoituksesta sentään löytyi; työllisyysprosentti on hallituksen tavoitteen mukaisesti noussut 72 prosenttiin ja tähän syynä on kansainvälisen taloustilanteen huomattava paraneminen viime vuosina.

Wallinheimo jättää kuitenkin kertomatta, että Tilastokeskuksen tilaston mukaan maaliskuiden 2017 ja 2018 välisenä aikana tehtyjen työtuntien määrä Suomessa ei kasvanut lainkaan samaan aikaan kun työllisten määrä on noussut Wallinheimon mainitseman mukaan 100 000:lla.

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka taloustilanne on parantunut, se ei ole kasvattanut tehtävien palkkatöiden määrää. Työ siis jakautuu pätkä-, silppu- ja osa-aikatöihin.

Näillä työsuhteilla eivät nuoret rakenna tulevaisuuttaan ja siksi Suomen syntyvyys on 1860-luvun nälkävuosien tasolla. Talouskasvu on siis ohjautunut hyvätuloisille maan hallituksen tekemien verohelpotusten myötä.

Sen sijaan pienituloiset ovat kärsineet hallituksen tekemisistä monella tavalla.

Työttömiä kuritetaan raippamalli ykkösellä ja tulevalla raippamalli kakkosella. Toimeentulotukien varaan on pudonnut yhä useampi suomalainen, koska raippamalli ykkönen on leikannut ison osan työttömien työttömyysturvaa 4,65 prosenttia ja raippamalli kakkosesta on tulossa karenssiautomaatti, koska työttömät eivät edes tiedä, mitä työpaikkoja he voivat tulevaisuudessa hakea.

Työttömän on siis haettava avointa työpaikkaa noin kerran viikossa, jotta välttäisi karenssin. Työttömällä on oltava sopivuus ja pätevyys haettavaan paikkaan.

Tämä kirjaus on vähintäänkin häilyvä, siksi sitä on äärettömän vaikea toteuttaa. Tämä johtaa karenssien myötä edelleen suuremman joukon ajautumista toimeentulotukien hakijoiksi. Wallinheimon kokoomuslainen puoluetoveri Jyrki Katainen nimesi nykyisen työllistämispolitiikan jo aikoinaan osuvalla termillä; tempputyöllistäminen.

Kilpailukykysopimuksen myötä julkisen sektorin, lähinnä pienipalkkaisten naisten lomarahoja leikattiin 30 prosentilla.

Tämä näkyy suomalaisten palvelualojen yritysten tuloksen heikkenemisenä, kun lomamatkat jäävät monelta palkansaajalta tekemättä tai matkat suuntautuvat halvempiin ulkomaisiin lomakohteisiin.

Talouden hyvinvoinnin kääntöpuoli on se, että ihmisten hyvinvointi kärsii. Se aiheuttaa tulevaisuudessa huomattavasti korkeampi korkoisen velan tuleville sukupolville.

Tämä on nykyisen hallituksen perintö, joka tullaan ymmärtämään vasta tulevaisuudessa.

Jukka Hämäläinen

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Jyväskylä