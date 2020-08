Hallitukset eivät ole kuunnelleet vientiteollisuutta

Etenkin metsäteollisuus on jo vuosia kertonut toimintaedellytysten heikentämisestä kilpailijamaihin verraten, nyt metsäyhtiö UPM aikoo sulkea Kaipolan paperitehtaan pysyvästi. Yhtiö suunnittelee myös muita toimia, joilla on toteutuessaan vaikutusta 840 työpaikkaan. Näistä suurin osa on Suomessa.

Tilanne on ajautunut niin huonoon malliin, että tehtaan sulkemisella saavutetaan jopa 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt yhtiölle.

Päätökset lopullisen suunnitelman toteutuksesta tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Vaikutukset ovat meneillään olevan kulkutaudin lisäksi kansan- ja kuntataloudelle hyvin vakavat.

”Korkeiden logistiikkakustannusten, sääntelyyn ja verotukseen liittyvien seikkojen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitu kustannusten vuoksi tehdas on UPM:n paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin”, sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

Onko tämä vasta ensimmäinen erä? Se jää nähtäväksi. Hallitusohjelmassa on lisää enegiaverojen korotuksia, eikä keskustelua vaikutuksista vientiin ole nähty.

Onko keskustalaisten puolueiden edun mukaista tukea tuhoisaa politiikkaa? Monien mielestä ei. Metsäteollisuudesta kannolta tehtaalle ja satamaan saa iso joukko leipänsä.