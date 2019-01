Hallitus ajoi TYP-palvelut alas tuomatta mitään uutta tilalle

Suomen Akatemian rahoittamasta ja käynnissä olevasta tutkimushankkeesta käy ilmi, että pitkäaikaistyöttömille rakennetut matalan kynnyksen monialaiset yhteisöpalvelut – TYP-palvelut – ovat parantaneet työttömien asemaa ja vointia.

Näin kertoi hankeen tutkimusryhmään kuuluva Jyväskylän yliopiston sosiaalityön professori Mikko Mäntysaari (KSML 10.1.). Tutkimus osoitti myös, että TYP-toiminta on ollut taloudellisesti hyödyllinen. TYP-palveluja käyttäneiden hyvinvointi on lisääntynyt ja he ovat joutuneet käyttämään vähemmän mm. työterveyspalveluja.

Hallituksen ajama sote- ja maakuntauudistus ja siihen kytketty kasvupalvelulainsäädäntöesitys siirtäisi työvoimapalvelut maakuntien vastuulle.

Hyviä tuloksia tuottaneet TYP-palvelut nykymuodossaan jouduttaisiin lopettamaan ja kaiken kukkuraksi kuntien yhteiset pitkäaikaistyöttömyyttä tuloksellisesti katkaisevat työllistämiskokeilut lakkautetaan.

Niiden tilalle tämän vuoden vaihteessa piti tulla ns. kasvupalvelupilotti, eipä tullut.

Nyt pilottilaki on eduskunnassa ruuhkajumissa, eikä koko pilottilain valmistumisesta ole varmuutta. Parhaimmillaan pilotit voisivat käynnistyä puolen vuoden sisällä – jos silloinkaan.

Nyt keskeisissä pitkäaikaistyöttömien palveluissa on syntynyt ajallinen ”musta aukko”: kasvupalvelupilotteja ei voi tuloksellisesti toteuttaa ilman pilottilakia.

Kaikesta tästä kärsivät erityisesti pitkäaikaistyöttömien palvelut. SDP on koko lainsäädäntövalmistelujen ajan korostanut, että kasvupalvelulakiesityksessä on isoja valuvikoja. Puretaan se, mikä tuottaa hyviä tuloksia ja ajetaan työvoimapalvelujen yksityistämistä.

Yhteiskunnan tehtäväksi halutaan jättää vaikeammin työllistettävien palvelut, joiden työllistämisestä markkinaehtoisesti toimivat firmat eivät innostu.

Esityksen myötä kuntien mahdollisuuksia ja resursseja tukea pitkäaikaistyöttömien työllistämismahdollisuuksia heikennetään. Kunnat sijoittavat tähän työhön nyt yli miljardin vuositasolla. Ne eivät pysty siihen jatkossa.

Yli puoluerajojen on vedottu, että pitkäaikaistyöttömyyden katkaisua palvelleet työllistämiskokeilut eri puolella maata voisivat jatkua.

Kolmannen sektorin toimijat ovat voineet tehdä arvokasta työtä vaikeammin työllistettävien työmarkkinakelpoisuuden ja työllistämisen hyväksi.

Kolmannen sektorin 4 000 henkilötyövuoden palkkatukimaksatuskatto tulisi poistaa ja tukea näiden toimijoiden arvokasta työtä vaikeammin työllistettävien työmarkkinakelpoisuuden vahvistajana.

Olemme olleet huolissamme siitä, mikä on sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnille suunnatun rahoituksen riittävyys elinkeino- ja työllisyyspalveluille, kun valtaosa rahoituksesta kohdistuu sote-palveluihin.

Vaalien jälkeisen hallituksen tavoite nostaa työllisyysaste vähintään 75 prosenttiin on kannatettavaa. On tiedostettavaa, että tavoite on tähänastista haastavampi juuri siksi, että se edellyttää määrätietoisia – monialaisia toimia vaikeammin työllistettävien pääsylle työmarkkinoille.

Se edellyttää tuntuvia rahallisia lisäpanostuksia aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, kuten palkkatukeen, se edellyttää, että julkisia työvoimapaikkoja ei ajeta alas, mutta luodaan hyvä kumppanuusmalli julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien välille.

Yksityiset palveluntarjoajat täydentävät julkisia palveluja. Kasvupalvelulainsäädäntö tulisi rakentaa näille lähtökohdille. Mikäli talouskasvu jää heikoksi, vienti ja investoinnit eivät nykyiseen tapaan kasva on suuri vaara, että vaikeammin työllistettävät jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle ja heidän syrjäytymisensä lisääntyy.

Siksi hallitusohjelmaan on tärkeä kirjata vaikeammin työmarkkinoille pääsevien, kuten osatyökykyisten työllistymistä tukeva toimenpideohjelma.

Lauri Ihalainen

kansanedustaja (SDP)

Helsinki/ Pihtipudas