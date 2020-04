Hallitus on onnistunut hyvin

Sanna Marinin hallitus on onnistunut erinomaisesti tämän viheliäisen koronavirukseen hoitamisessa ja tiedottamisessa jopa kansainvälisestikin.Ennenkokematon epidemia on rajuudellaan pysäyttänyt koko maailman.

Etelä-Suomen eristyksestä päättäminen on ollut oikeansuuntainen toimenpide, koska sen avulla on saatu yleisesti kansalaisten tietoon, että tässä ollaan tosissaan myös maan hallituksen toimesta taudin etenemisen torjumisessa. Oikea-aikainen rajoitus taudin alkuvaiheessa on onnistunut hyvin.

Vielä on aikaa selättää virus kokonaan ja siksi on tärkeää, että ihmiset on saatu tiedostamaan sen uhka ja joka kotiin on tullut selvät toimintaohjeet. Kiitos tiedotusvälineiden, jotka ovat välittäneet hallituksen tiedonantoja päivittäin.