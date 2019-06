Hallitusohjelmassa on paljon hyvää

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo käsitteli kirjoituksessaan (KSML 9.6.) Rinteen uuden punamullan hallitusohjelmaa. Wallinheimo kehuu hallitusohjelmaa muun muassa siitä, ettei yrittäjien ja yritysten verotusta kiristetä.

Tämä on ilo kuulla, sillä linjaus oli keskustan kynnyskysymyksiä. MAL-sopimuksen laajentaminen ja laajat infrainvestoinnit ovat Keski-Suomelle selkeitä parannuksia. Wallinheimon huolet hallitusohjelmasta ovat osin perusteltuja, osin liioiteltuja. On totta, että työllisyyden parantamiseen tähtäävät linjaukset vaativat lisätoimia.

On kuitenkin hyvä muistaa, että näin oli myös edellisessä keskustajohtoisessa hallitusohjelmassa, joka vastoin yleisiä ennusteita saavutti yli 72%:n työllisyyden. On viisasta antaa hallitukselle päätäntävaltaa, erityisesti nyt, kun kun tavoite paremmasta työllisyydestä on kirjattu ohjaavana tekijänä.

Työllisyyttä lisääviä toimia toki löytyy ohjelmasta. Esimerkiksi yrittäjien kynnystä palkata ensimmäinen uusi työntekijä madalletaan, nuorille taataan työpaikka tai muu tarkoituksenmukainen tehtävä, osatyökykyisiin panostetaan ja työllisyyspalveluita kehitetään.

Hallitusohjelmassa todetaan, ettei hallitus tee työvoimapolitiikassa toimia, joilla on negatiivinen työllisyysvaikutus ilman, että se tekee samalla työllisyyttä parantavia tehokkaampia toimia. Tämä pätee myös aktiivimalliin ja siksi sen tilalle luodaan työhön kannustavia toimia.

Wallinheimo kaipaa vastauksia siihen, vedetäänkö annettuja lupauksia takaisin vai millä menolisäykset katetaan jos talouskehitys ei ole suotuisa. Suosittelen tutustumaan hallitusohjelmaan. Vastaukset on kerrottu aivan alussa, sivulla 18: “Hallitus sitoutuu tarkastelemaan hallitusohjelman toimenpiteitä uudelleen, mikäli niiden toteuttaminen vaarantaisi julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.”

Vuoden 2020 budjettiriihessä arvioidaan menolisäyksiä uudelleen, ellei työllisyystavoitteen mukaisista toimista puolet ole valmiina. Yksi kymmenestä keskustan kynnyskysymyksestä on julkisen talouden tasapaino vuonna 2023.