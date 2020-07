Haluan opiskella ja tehdä työtä täällä Suomessa

Olen maahanmuuttaja, tulin Suomeen syksyllä 2015.

Aluksi asuin alaikäisten ryhmäkodissa, mutta muutin omaan asuntoon, kun täytin 18 vuotta.

Olen saanut myönteisen turvapaikkapäätöksen ja haluan opiskella ja tehdä työtä Suomessa.

Olen käynyt peruskoulun ja opiskellut valma-koulutuksessa (ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus) sekä suorittanut siihen kuuluvia työharjoitteluja. Syksyllä aloitan autoalan ammattiopinnot.

Monena kesänä olen kerännyt ja myynyt marjoja.

Suomi on antanut minulle paljon mahdollisuuksia. Olen oppinut suomen kieltä.

Mutta olen kuullut ja lukenut, kuinka jotkut suomalaiset sanovat, että pakolaiset tulevat Suomeen vain Kela-rahojen takia. Ja että me emme halua tehdä työtä. Jotkut kansanedustajatkin sanovat näin, mutta se ei ole totta.

Tulin Eurooppaan, koska Afganistanissa on sota.

Afganistanissa kävin koulua ja olin koulun jälkeen isän kanssa omassa kaupassa.

Afganistanissa lapset, joiden äiti tai isä on kuollut sodan takia, ovat köyhiä. He tekevät erilaisia töitä, pesevät autoja, tekevät töitä ravintolassa, rakennuksilla, maatiloilla ja puutarhoissa. On huono asia, että he ovat töissä, kun heidän pitäisi opiskella.

Afganistanissa on kouluja, yliopistoja ja hyviä tutkijoita, mutta valitettavasti siellä on sota. Sen takia nuoret lähtevät pois maasta. Afganistanin kansa janoaa ja toivoo rauhaa.