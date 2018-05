Hankintailta on nyt uudella tasolla

On kiitoksen aika. Jyväskylän kaupungin hankintailta on kehittynyt uudelle tasolle, jonka uskon tulevissa tapahtumissa näkyvän myös yrittäjien kiinnostuksena. Tiistaina 15.5. se ei vielä näkynyt, mutta uskon, että sitkeys palkitaan, koska sisältö oli mainio.

Uusi konsepti, jossa vapaamuotoinen verkostoituminen on ytimessä, on hyödyllinen. Kaupungin puolelta kilpailuttaja saa paikallisia kontakteja, joita lähestyä tarvitessaan alan erityistä ymmärrystä. Toisaalta yrittäjän on mahdollista kertoa omista vahvuuksistaan kilpailuttajille.

Kun tullaan tutummiksi, myös mahdolliset jännitteet lientyvät. Ollaan kumppanuuden tiellä. Yhteisellä asialla.

Uskon, että tänä vuonna niitettiin alkuvuosien tapahtumakonseptin satoa. Luentotyyppisessä tilaisuudessa odotusarvo oli suurempi, vaikka yksittäisen yrittäjän saama anti saattoi jäädä vähäiseksi.

Nyt Hankintaillassa oli sama tieto saatavilla, mutta yrittäjä pääsi itse kohtaamaan oman alansa viranhaltijoita. Tilaisuuden järjestämisessä oli otettu uusi askel!

Hankinnassa onnistutaan silloin, kun sekä kilpailuttaja että tarjoajat voivat olla aktiivisia valmisteluvaiheessa. Uudistettu hankintalaki kannustaakin tähän.

Jyväskylän kaupunki on nyt hyvällä tiellä.

Toivon, että hankintailta saa jatkoa ja yrittäjät löytävät tiensä sinne uudestaan. Ehkä tapahtuma onkin tulevaisuudessa koko päivän paikallinen messutapahtuma, johon yrittäjät ja viranhaltijat/ kilpailuttajat ja päättäjät osallistuvat sankoin joukoin sen vuoksi, että siellä oppii uutta ja paikallinen verkosto vahvistuu?

Esa Mutanen

hankinta-asiantuntija (yrittäjä)

Seesam Hankintapalvelut

Jyväskylä