Heikko Ukraina on Venäjän etu

Lars-Olof Fredriksson kirjoitti (KSML 6.7.) Krimin liittämisestä Venäjään ja mainitsi, että asiaan liittyviä näkökohtia ja realiteetteja on ulkopuolisten vaikea objektiivisesti käsitellä. Tästä huolimatta, ulkopuolisena ja tiedotusvälineiden varassa olevana, olen kuitenkin yrittänyt tehdä joitakin johtopäätöksiä.

Keväällä 2014 Ukraina oli varsin sekasortoisessa tilassa presidentti Janukovitšin paettua helmikuun lopulla Venäjälle. Muistelen kuitenkin yllättyneeni Krimin miehityksestä.

Hetken mietittyäni muistin, että Venäjän Mustanmeren laivastotukikohta sijaitsee Krimin Sevastopolissa. Ajattelin, että ahaa siinähän se syy on. Olihan ilmiselvästi pelättävissä, että Ukrainassa tapahtuu Venäjän kannalta jotakin vahingollista: vallankaappaus, länsivaltojen asioihin puuttuminen tai muuta sellaista.

Venäjän hyökkäämisen pidemmälle Ukrainaan arvelin olevan epätodennäköistä, koska riski sodan laajenemisesta olisi liian suuri.

Jonkin aikaa epäilin jo erehtyneeni, mutta ensimmäinen arvaukseni on osoittautunut paikkansa pitäväksi ainakin toistaiseksi. Kuten olemme saaneet nähdä, Ukrainan pitämiseen sopivan heikkona riittää ”sijaissota” Itä-Ukrainassa. Senhän hoitavat suurelta osin ukrainalaiset itse.

Ukrainan pitäminen heikkona on tae sille, että se pysyy EU:n ja Naton ulkopuolella eikä näin ollen ole uhka Venäjälle. Sota loppuu sitten, kun sen lopettaminen on Venäjän kannalta hyödyllisempää kuin sen jatkaminen.

Krimin liittämiseen liittyvä ja historiaan perustuva propaganda ”palauttamisesta äiti-Venäjän yhteyteen” palvelee sumuverhona länteen ja hengen nostattamisena kotirintamalla. Sinänsä se sopii muihinkin Ukrainan osiin, mutta sen enempään käyttöön ei näytä nyt olevan tarvetta.

Venäjän osallistuminen Syyrian sotaan selittyy myös laivastotukikohdan säilyttämisellä Välimeren rannikolla. Venäjä on valmis maksamaan aika paljon siitä, että sillä on mahdollisuus olla läsnä sotilaallisesti paitsi Mustallamerellä myös Välimerellä, mistä on kauttakulku muillekin merille.

Tilanne Syyriassa muistutti Ukrainan tilannetta. Valta Syyriassakin oli luisumassa Venäjän kannalta huolestuttavaan suuntaan, sillä mahdolliset uudet vallanpitäjät eivät ehkä sallisi Venäjän pitää tukikohtaansa. Vaikka sotiminen Syyriassa on ollut riskialttiimpaa kuin Ukrainassa, sota saattaa silti olla loppumassa Venäjän toivomalla tavalla.

Yleisemminkin taitaa olla niin, että kun suurvalta jotakin haluaa, niin toimenpiteisiin ryhtymisen perustelu aina löytyy. Erityisesti historiaan liittyvien perusteluiden suhteen ulkopuolisen tarkkailijan on syytä kysyä: ”Miksi juuri nyt?”

Jukka Nyblom

Jyväskylä