Heiluttakaa välillä häntää kiitokseksi

Vanha kansan viisaus kertoo: ”Kyllä maalla on viisaita, kun vesillä vahinko tapahtuu” näkyi hyvin toimittaja Eeva Salmisen professori Mauno Vanhalan näyttävässä haastattelussa (KSML 20.4.). Oliko toimittajalla ja lehdellä tarkoitus herättää keskustelua vai luoda eripuraa hallituksen päätöksiä kohtaan ja kyseenalaistaa päätösten takana olevien asiantuntijoiden tietämystä sekä ohjeistusta?

Yhteiskunnassa tarvitaan kriittistä keskustelua ja erilaisten mielipiteiden esiintuomista, mutta tarvitaan myös tervettä harkintaa siitä rakentaako vai vaikeuttaako ne yhteisen päämäärän saavuttamista.

Päätoimittaja Pekka Mervola Nimellä-kolumnissa 23.2. kiinnitti huomiota Busines Finlandin jakamiin avustuksiin yritysten tukemisissa. On tärkeää, että niistä kerrotaan, mutta samalla lukijan on saatava tietää ne perusteet, joihin saanti on perustunut ettei syntyisi ajojahtia lehdistön ja sosiaalisen median kautta rehellisesti toimivia yrittäjiä ja asioista päättäviä kohtaan.

Toimittajat tekevät tärkeää ja vastuullista työtä, kiitos heille siitä. Heillä on laaja-alaista tietoa käytettävänä yleisön palvelijoina. Kuinka puolueettomia he ovat ja mitenkä heidän oma näkemys pyrkii vaikuttamaan esim. suorissa haastattelutilanteissa? Välillä niissä on inttämisen makua. Ennen vanhaan puhelinkeskukset vastasivat viestien välittämisestä ja joskus näiden tärkeätä työtä tekevien ”sentraalisandrojen” välityksellä pääsi tietoisuuteen väärin ymmärrettyä mutu-tietoa. Välillä on tuntunut eri toimittajien ennakkoarvelut näissä korona asioissa tämän kaltaisilta.

Tiedotusvälineitä pidetään ”vallan vahtikoirina”. Viime aikoina ne on aika paljon haukkua räksyttäneet. Koiralla on myös häntä. Sitä sopisi välillä heiluttaa kiitokseksi.