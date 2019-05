Helsinki-Suomen ja muun Suomen sananvapaus

Ylen A-studiossa maanantai-iltana 27.5. oli mielenkiintoinen asetelma, jossa ”globaaliin kontekstiin” sitoutuneet sujuvasanaiset EU-parlamentaarikot pyrkivät joukolla ajamaan kollegansa Teuvo Hakkaraisen mielipiteet alas ennen kuin verkkaisempaan sanankäyttöön tottunut Hakkarainen ehti sanoa lausettaan loppuun.

Toisiaan komppaavassa pikkutakkien ja permanentin joukossa Hakkaraisen kantriasu oli jo sinänsä kannanotto Muu-Suomen puolesta.

Tämä EU:n tulevaa suuntausta käsittelevä ohjelma antoi vastauksen kysymykseen, miksi EU-vaalien äänestysprosentti on jäänyt Suomessa matalaksi. Suuri osa pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvista suomalaisista on hakkaraisia, joiden mielipiteet ovat kehäkolmosen eteläpuolella Helsinki-Suomessa valtaa pitävien mielestä ”vääriä” eikä niitä kannata kuunnella.

Miksi siis Muu-Suomessa pitäisi vaivautua äänestämään EU-vaaleissa, kun ääni ei kuulu edes omassa maassa? Hakkaraismaisten mielipiteiden syrjimisestä on ollut seurauksena populismi, jonka leviämistä on ryhdytty ponnekkaasti torjumaan vihapuhe- ja venäjäsyytöksin.

Poliisien määrän lisäämistä ovat tällä hetkellä innokkaasti ajamassa ne, jotka ovat perinteisesti kärhämöineet poliisin kanssa.

Onko suunnitteilla vihapuhepoliisi? Jos on, niin silloin meillä on ohrana keisari-Venäjän tapaan ja vain oikeita mielipiteitä esittävillä tiedonvälityskanavilla on sananvapaus.