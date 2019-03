Tuoreen aluekehitysselvityksen mukaan Suomessa on 20 vuoden päästä vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua: Helsinki, Tampere ja Turku. Ennuste on pelottava. Vaarana on, että Helsinki autioittaa Suomen. Viime 10 vuoden aikana valtiovalta on suosinut pääkaupunkiseutua mm. koulutus-, tiede- ja liikennepolitiikassa.

Kehityssuunta ei palvele edes helsinkiläisten etuja. Helsingin kuntapoliitikot ovat hätää kärsimässä joka kerta, kun Helsingin ennustetta väestönmuutoksesta korotetaan. Tämän jokainen helsinkiläinen on varmasti huomannut esimerkiksi nousevina asumisen kustannuksina.

Helsingin kuntapoliitikot eivät pysty reagoimaan nopeasti muuttuviin ennusteisiin. Keskittävän politiikan suunta onkin muutettava kohti hajauttavaa politiikkaa, jossa jokaisen alueen ihmisellä on väliä.

Kestävä ja alueellisesti tasapuolinen väestökehitys on tärkein alueiden elinvoiman turva. Väestönkasvun vahvistaminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen ovat aluepolitiikan kannalta ensiarvoisen tärkeitä tulevalla hallituskaudella.

Lapsiystävällinen perhepolitiikka ja naisten työmarkkina-asemaa parantava perhevapaauudistus ovat asia numero yksi, kun mietitään keinoja perheellistymisen tueksi. Nämä uudistukset vaativat aikaa ennen kuin niiden vaikutukset alkavat purra.

Koulutus, tieto ja uudet innovaatiot luovat pohjan jokaisen alueen menestykselle. Ei ole sattumaa, että lähes kaikki yliopistokaupungit Suomessa nyt ovat muuttovoittoisia.

Suomeen ei saa syntyä yhtään “sokeaa pistettä”, joka olisi korkeakoulutuksen ulottumattomissa. Kehitys, jossa lähikouluja keskitetään suuryksiköihin tulee kääntää kohti hajauttavaa koulutuspolitiikkaa. Perusinfra, kuten tietoliikenneyhteydet ja tieverkko on saatava kuntoon.

Mikäli nykyhallituksen sote-malli kaatuu, on vaarassa syntyä suurkuntien pohjalta maakuntia suuremmat sote-alueet, jotka olisivat myrkkyä varsinkin seutukaupungeille. Näin ei saa käydä.

Seuraavan eduskunnan on hallituspohjasta riippumatta taattava koko Suomen tasainen kehittäminen, jossa kaikki maakuntakeskukset huomioidaan. Meillä ei ole varaa autioittaa Suomea.

Joonas Könttä

kansanedustajaehdokas (kesk.)

kaupunginvaltuutettu

maakuntavaltuutettu

Jyväskylä