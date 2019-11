Henkilöittäminen on ovela ja suosittu sumutuskeino

Pääkirjoitus ”Perussuomalaiset putsasivat pesänsä Jyväskylässä” (KSML 31.10.) sisälsi niin lennokkaita ja henkilöön meneviä väitteitä, että niihin on pakko vastata.

Yksi perusteettomista väitteistä oli, että minulla olisi poliittisia tavoitteita, jotka eivät sovi demokraattiseen yhteiskuntaan. Mihin tämä väite perustuu?

Johonkin kirjoitukseeni kotisivuillani, Uusi Suomi -blogissani vai valtuustoaloitteeseen, esitykseen kaupunginhallituksessa tai maakuntavaltuustossa? Minun videooniko Youtube -kanavallani Teemu-TV:ssä tai johonkin puheeseeni kaupunginvaltuustostossa tai vaaliteltalla?

Kuka tällaisia väittää, osoittakoon ”fasistiset” viitauksensa todeksi. Näen ne mielelläni, sillä olen ollut mm. suoran demokratian kannattaja jo hyvän tovin.

J onkun siniuuvatin mielestä kansallismielisyys tai väkevä maahanmuuttopolitiikan järkevöittäminen voi olla fasismia. Kuitenkaan pääkirjoituksessa ei pitäisi kritiikittömästi julkaista mielipiteitä sellaisilta henkilöiltä, joiden motiivina on raivata poliittisia vastustajiaan pois keinoja kaihtamatta.

Pääkirjoitus viittasi myös joidenkin esittämiin väitteisiin linkeistäni ”kyseenalaisiin äärioikeistojärjestöihin”. Näillä viitattaneen siihen, että olen ilmaissut laillisesti toimivien katupartioiden olevan hyvä juttu.

Katupartiothan ovat aktiivisten kansalaisten ryhmiä, jotka liikkuvat ulkona ilmoittaen järjestyshäiriöistä poliisille. Todella fasistista siis. Minua on kyllä harjattu näistä ”äärioikeistokytköksistä” ja myös kehotettu jättämään tuollaiset jutut ainakin vaalien alla.

En ryhdy tavallisia huolestuneita ja aktivoituneita suomalaisia leimaamaan ”fasistisiksi äärioikeistolaisiksi” vain siksi, että joku piirin valtapallilla istuva tai taustalla naruja vetelevä despootti ei tiedä mistä puhuu. Toimin myöskin niin, että vaalien alla esittämäni jutut ja tekoni ovat samoja kuin vaalien jälkeen.

Pääkirjoitus mainitsi ”torssoslaiset”. Asiaa on yritetty henkilöittää minuun ja sillä kuitata syvään juurtuneet ongelmalliset ja tuhoisat soinilaisen toimintakulttuurin tavat tehdä politiikkaa.

Henkilöittäminen on ovela ja usein käytetty sumutuskeino. Oikeudenmukaisuutta ja suoraselkäistä perussuomalaista toimintaa kannattavia henkilöitä on pääkirjoituksen muotoilua mukaillen ”siivottu pois puolueesta” samalla noidan luudan huiskaisulla jolla Jyväskylän PS on erotettu piiristä.

Jos siirrytään mielikuvituksesta ja sumutuksista todellisuutteen, pääkirjoituksessa mainittu uusi paikalliyhdistyskyhäelmä on syntynyt siksi, että ps-piirin paha veli -verkoston piti päästä eroon niistä Jyväskylän PS:n jäsenistä, jotka eivät hyväksyneet piirin sisäpiiriläisten kieroa ja perussuomalaisuuden vastaista toimintaa.

Koska piirin sisäpiiriläisillä ei ollut mitään perusteita näiden “torssos­laisten äärioikeistolaisten” erottamiseksi puolueesta, ainoa keino näiden henkilöiden raivaamiseksi pois häiritsemästä suhmurointia oli erottaa tökerösti kokoon parsituilla tekosyillä koko Jyväskylän perussuomalaiset ry piiristä ja perustaa piirin sisäpiiriläisille uskollinen ja vallan väärinkäytölle alistuva uusi yhdistys “Jyvässeudun ps”.

Piirin paha veli -verkostolle uskolliset ja tottelevaiseksi pelotellut uuden yhdistyksen pikkujehut on ohjeistettu olemaan valitsematta yhdistyksen jäseniksi niitä “epämieluisia perussuomalaisia”, jotka ovat uskaltaneet rohkeasti vaatia jo pidemmän aikaa parempaa ja puolueen arvojen mukaista toimintakulttuuria ja politiikan tekemistä Keski-Suomessa.

Näillä juonilla Keski-Suomen piirin sisäpiiri onnistui luomaan itselleen Jyväskylään sätkynukkehallinnon. Käynee kuitenkin niin, että marionetit nukkemestareineen sotkeutuvat ylimielisyydessään omiin naruihinsa, sillä eivät ihmiset tyhmiä ole.