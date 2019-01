Henkilökortti tekee ihmiseksi!

Miksi henkilökortti on anottava poliisilaitokselta? Miksi sitä ei toimiteta automaattisesti henkilölle, joilta on sairauden tai korkean iän takia otettu ajokortti pois, passi on vanhentunut eikä kuvaton kela-kortti kelpaa henkilöllisyyden osoittamiseksi? Tässä taas esimerkki, miten vaikeaksi on vanhusten asioiminen tehty.

Viranomaisasiat on viety nettiin ja pidetään sitä itsestään selvänä helpotuksena, vaikka kaikille ei ole tietokonetta, kykyä käyttää sitä tai ymmärtää lomakkeiden kieltä. Entä kun ihmisiä kehotetaan liikkumaan kunnon säilyttämiseksi, mutta samalla istutetaan koneen ääreen; asiassa on selvä ristiriita.

Jokainen haluaa hoitaa asiansa mahdollisimman kauan itse ja tehdä sen kasvotusten, kysyä kysymyksiä ja saada heti vastauksia sekä toteuttaa tärkeää sosiaalista kanssakäymistä.

Pankissa ilman henkilökorttia et ole mikään, vaikka näyttäisit vanhat todistuksesi. Olet olematon! Tämä on koettu itse.

Varpu Rantanen

Jyväskylä