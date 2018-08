Henkilömitoitukseen pitäisi laskea vain hoitotyön tekijät

Vanhuspalveluiden henkilöstömitoitus pohdituttaa (KSML 18.8.). Mitoitukseen saa nykylainsäädännön mukaan laskea myös muita toimihenkilöitä kuin hoitohenkilökuntaa, kuten esimerkiksi fysioterapeutteja tai viriketoimen ohjaajia.

Suomen fysioterapeutit ry kuvaa fysioterapeutin ydinosaamisen koostuvan terveyden, liikkumisen, liikkeen ja toimintakyvyn osa-alueista. Ydinosaaminen kohdistuu ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen, ei perushoitotyöhön. Perushoitotyön asiantuntijoina voivat toimia esimerkiksi lähihoitajat tai sairaanhoitajat, joiden osaaminen on suuressa roolissa laadukkaan hoitotyön toteutuksessa.

Laissa terveydenhuollon ammattilaisista, 26 § (22.12.2009/1550), määritellään, millaista työtä sosiaali- ja terveysalan ammattilainen saa toteuttaa. Lain mukaan vain sellaisia tehtäviä, joihin koulutus tai ammattitaito on riittävä.

Fysioterapeutiksi valmistuvalla on laaja osaaminen mm. ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta, terapeuttisesta harjoittelusta ja toimintakyvyn arvioinnista. Fysioterapeutin koulutus ei kuitenkaan pidä sisällään hoitotyöhön liittyviä aihekokonaisuuksia, kuten perushoidollisia toimenpiteitä tai lääkelaskentaa. On siis vähintäänkin eettisesti väärin vaatia sosiaali- ja terveysalan ammattilaista suorittamaan sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät sisälly hänen ydinosaamiseensa.

Me Keski-Suomen fysioterapeuteissa haluamme huomioida sen, että palveluasumisen yksiköiden henkilömitoitukseen ei voida laskea kuuluvaksi varsinaista hoitotyötä suorittamattomia. Varsinaisen hoitotyön lisäksi tärkeää on myös kuntoutus, ja siihen tarkoitukseen fysioterapeutin rooli on merkittävä, mutta se ei saa laskea perusmitoitukseen tarvittavien hoitotyön ammattilaisten määrää.

Olemme kuulleet, kuinka ajoittain vanhuspalveluihin palkattavilta fysioterapeuteilta katsotaan eduksi tai jopa vaatimukseksi, että he ovat fysioterapiakoulutuksen lisäksi myös hoitotyön ammattilaisia, jotta fysioterapeutti voi osallistua myös hoitotyön tekemiseen. Ongelmalliseksi tämä käy, kun kyseinen henkilö lasketaan perusmitoitukseen eikä hänelle jää aikaa toteuttaa varsinaista fysioterapiaa.

Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää ja välttämätöntä, jotta yksilö saa mahdollisimman laadukasta palvelua. Moniammatillinen yhteistyö ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ammattikuntien ydinosaamisalueet siirtyvät ammattikunnalta toiselle toteutettavaksi, vaan sitä, että jokainen pystyy jakamaan omaa osaamistaan yhteistyössä muiden kanssa ja tukemaan yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumista.

Ensisijaisen tärkeää on huolehtia, että perusmitoitukseen lasketaan vain hoitotyön ammattilaiset ja muu henkilökunta saa keskittyä oman osaamisalueensa toteuttamiseen.

Fysioterapeutit voivat toteuttaa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. On surullista ajatella, että vaikkapa tällainen ennaltaehkäisevä toiminta on pois perushoidosta tai toisaalta jos ja kun perushoito pyritään edelleen järjestämään vaatimuksien mukaisesti, se on puolestaan pois kaikesta muusta.

Mikäli haluamme ikäihmisten pysyvän toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään, on ehdottoman tärkeää, että jokainen ammattikunta saa toimia omilla ydinosaamisalueillaan ja näin hyödyntää parhaiten omaa osaamistaan. Tämä on myös ainoa keino taata kuntoutuksen kustannusvaikuttavuus.

Sanna Paasu-Hynynen

puheenjohtaja

Keski-Suomen fysioterapeutit ry