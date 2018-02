Hiippakunta voisi siirtyä Jyväskylään

Sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimittaja on viime aikoina ottanut kantaa kirkollisiin ja seurakunnallisiin asioihin kiitettävällä tavalla. Viimeksi Pekka Mervola on kirjoittanut hiippakunta-asiasta. Asia on tärkeä ja ollut esillä useita kertoja aikaisemminkin.

Jyväskylävetoista hiippakuntaa on esitetty aiemminkin yksimielisesti kaikkien Keski-Suomen läänin kuntien taholta, myös edesmennyt Yrjö Sariola oli asian kannalla.

Jyväskylän hiippakunta merkitsisi huomattavaa alueen hengellistä ja henkistä vahvistumista. Piispa olisi arvojohtaja ja huomattava tuki alueen seurakunnille. Se merkitsisi vahvaa positiivista kirkon läsnäoloa ihmisten elämässä laajasti ymmärrettynä.

Jokainen yhteisö tarvitsee instituutioita, jotka luovat arvoja ja pitävät niitä pystyssä. Vain vahva yhteisö jaksaa ylläpitää jäsentensä hyvinvointia.

Jyväskylän kaupungin seurakunta on jäsenmäärältään Suomen suurin seurakunta.

Miksei Lapuan hiippakunnan keskus voisi olla Jyväskylässäkin?

Otso Sovijärvi

kirkkoherra, eläkkeellä

Jyväskylä