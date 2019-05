Hiippakuntarajoja on syytä muuttaa

Kirkolliskokous käsitettelee hiippakuntien rajoja ja seurakuntien sijoittumista niiden alueelle.Tavoitteena on muodostaa hiippakunnat siten, että koko maakunta kuuluisi samaan hiippakuntaan. Hiippakuntien lukumäärä säilyisi entisenä.

Hiipakuntamme piispa Seppo Häkkinen on paikallislehdessä ja luottamushenkiläiden nevottelupäivillä todennut, että uuden hiippakuntajaon toteutuessa Joutsan seurakunta siirtyisi Lapuan hiippakuntaan. Tämä on mielestäni hyvä ratkaisu.

Lapuan hiippakunnalla on toimipiste Jyväskylässä. Maakuntapohjalla on jo moni yritys, yhdistys tai muu organisaatio. Ja lisää on tulossa.

Yhdistymiset Joutsassa lähes kaikki yhdistymiset ja toiminnan laajennukset ovat tapahtuneet Jyväskylän suuntaan. Joutsan kunta on myös vahvasti suuntautunut eri asioissa Keski-Suomessa Jyväskylän suuntaan. Olisikin aika erikoista, jos seurakunta suuntaisi toimintojaan vastakkaiseen suuntaan.

Luettuani ehdotuksen perustelut olen vahvasti nyt esitettävän hiippakuntajaon kannalla.

Tulevaisuuskomitean mietinnössä oli mielestäni monia hyviä ja raikkaita ajatuksia toiminnan kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Niilo Nieminen

kirkkovaltuustoryhmän pj.

Joutsan seurakunta