Himoksen kylpylä parhaalle paikalleen

Talonpoikaisjärjelläkin tajuaa, että Himoksen kylpylä on sijoitettu suunnitelmissa huonoon paikkaan. Kuka keksii yhdenkin perustelun sille, että kylpylä majoitustiloineen pistetään puolen kilometrin päähän rinnepalveluista? Yksikään laskettelija ei suunnitelmaa myönteisesti kuittaa.

HCR on jo rakentanut upean rivin loma-asuntoja, joiden jatkeeksi kylpylä sopii rinnealueen juurelle alkuperäiselle paikalleen kuin nenä päähän. Alkuperäinen paikka on edullinen rakentaa, laajennusmahdollisuudet ovat hyvät ja Ski in & Ski out -periaate toteutuu. Mitä ihmettä miettii maksaja HCR Oy, jos se ei vaadi parasta sijoitukselleen?

Risto Ahonen

Jämsä