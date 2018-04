Hippos 2020 on miljoonien lahjoitus veronmaksajilta

Jyväskylän jäähallin yksityistäminen v. 2008 on hyvä huono esimerkki tappioiden siirtämisestä veronmaksajille. Jäähallin rahoitus päätettiin Markku Anderssonin (kok.) ollessa kaupunginjohtaja ja Veijo Koskisen (sd.) ollessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Lainojen takaisinmaksu tapahtuisi Hippos 2020 -sopimusten teon yhteydessä. 4,5 miljoonan lainat maksetaan pois Jyväskylän kaupungilta nostettavalla lainalla. Normaali velallinen keräisi 10 vuoden laina-aikana rahat ja maksaisi velat.

Jäähalliyhtiö ei varautunut riittävästi lainojenmaksuun, eikä jäähallin käyttäjiltä peritty riittäviä maksuja. Veronmaksajille aiheutuu 10 vuoden ajalta joka vuosi laskennallisesti keskimäärin n. 450 000 euroa vuodessa.

Jäähallin yhden vuoden avustuksella esim. Jyväskylän Kiri pääsisi veloistaan. Kaupungin tappio Hippos-hankkeen käynnistyessä on 3 miljoonaa. Mikä on jäähalliyhtiön johdossa olevan kaupungin luottamusmiehen, hallin toimitusjohtaja-virkamiehen ja kaupungin kontrollerin vastuu?

Hippos-hankkeen uskottavuus menee, jos tappiollisen jäähalliyhtiön toimitusjohtaja-virkamies siirtyy kaupungilta eläköidyttyään Hippos-hankkeeseen töihin – poliittinen ja moraalinen jääviys on liian suuri.

Mikä on JYP Jyväskylä Oy:n taloudellinen tilanne? Tästäkö on kyse koko Hippos 2020 -hankkeessa? Tutkimus, opetus ja innovaatiot ovat savuverho Hippoksella, johon kietoutuu uusi laboratorio. Sen maksaa Yliopistokiinteistöt.

Vaarana on Hippoksen maa-alueen ja rakennusten myyminen alihintaan yksityisille. Jos Jyväskylä ei palaa urheilumuotojen tasapuoliseen kohteluun, Hippos-suunnitelmat eivät saa valitusten vuoksi lainvoimaa. Luottamushenkilöiden tulisi keskeyttää prosessi.

Hippoksen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt on ratkaisematta. Niiden hinta on n. 30–50 miljoonaa. Liikuntatapahtumien suurin ongelma lähiasukkaille on liikenteen ruuhkautuminen. Hippos-sopimuksia ei saa hyväksyä ennen liikenne- ja pysäköintiratkaisuja.

Rakennusammattilaisilta tulee palautetta, että Hippoksella purettavaksi aiottujen rakennusten kunto ei ole niin huono kuin korjausasteet näyttävät.

Jäähallin peruskorjaus valmistui 9 vuotta sitten ja KIHU:n Hipposhallin laajennus v. 2012, kuten sen rakennekorjauksetkin. Peruskorjattujen rakennusten elinkaari ei ole näin lyhyt. Jäähallin, Monitoimitalon ja Hipposhallin purkaminen on tuhlausta. Puolueettomia arvioita tarvitaan. Nyt on aikalisän paikka!

Vaadimme vastauksia seuraavin kysymyksiin ennen Hippos 2020 -päätöksiä valtuustossa: Miten hoidetaan alueen liikennejärjestelyt ja paikoitus? Mitkä ovat kaupungin todelliset kustannukset hankkeessa? Sitoutuuko kaupunki maksamaan seurojen käyttökustannuksista 10 prosenttia ylittävän osuuden? Miten turvataan liikuntatoimen henkilöstön asema? Miten estetään valtionapujen takaisinperintä, jos Hipposhallin KIHU:n laajennustilat puretaan? Miten Hippoksella toimivien LIKES:n, KIHU:n ja Jyväskylän Urheiluakatemian vuokrasubventiot kaupungilta turvataan tasapuolisesti? Ketkä ovat vastuullisia Jäähalli Oy:n tappioihin ja miten turvataan, että jatkossa ei vastaavaa kaadu kaupungin veronmaksajille? Miten aiotaan hoitaa tasapuolinen velkaseurojen saatavien perintä ja Jyväskylän liikuntaelämän yhdenvertainen kehittäminen?

Pekka Sihvonen

liikuntajohtaja vv. 1997–2017

Kimmo Suomi

liikuntasuunnittelun professori

Ilmo Viitanen

tilapalvelun projektipäällikkö 1993–2016

Jyväskylä