Hippos-kähmintä jatkuu

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.2. vaikeassa tilanteesssa. Edellinen valtuustopäätös ei tyydytä sijoittajia. Siksi kaupunginhallitus esittää sijoittajille lisää 1 miljoona euroa vuodessa 20 vuotta, jolloin uusin valtuustopäätös toisi 20 miljoonaa euroa lisää sijoittajille. Lisärahoitus maksettaisiin Hippoksen kiinteistöverotuotosta.

Hippos-puuhailijat kieltävät kiinteistöverokytkennän, vaikka sitä käytetään lisärahoituksen perusteluina! Hippoksen taloudellinen yhtälö on mahdoton ilman suuria satsauksia verovaroista.

Kaupungin liikuntatoimen vuosibudjetti on nyt 18 miljoonaa euroa, josta Hippos noin 30%. Kaupunginhallituksen malli heikentää liikuntatoimen muita palveluja.

Hipposta käyttämättömät seurat joutuvat yhdenvertaisuuslain mukaan eriarvoiseen asemaan. Keskeisten seurojen vuokrasopimuksia ei ole eikä riittäviä väistötiloja ratkaistu.

Hanke ei ole valmis päätettäväksi. Hippoksen sijoittajille kaavailtu kaupungin maksama kertyvä elinkaarikustannus on 200 miljoonaa euroa 20 vuodessa.

Hippos-vastaava Kari Halinen ja Jyväskylän elinkeinojohtaja Anne Sandelin antavat (KSML 29.1.) väärän todistuksen. Luodaan vaikutelma, että Suomen Palloliitto SPL tulisi pelastamaan jalkapallostadionin käytön.

Jalkapallostadionin käytöstä ei ole mitään sopimuksia SPL:n kanssa, minkä liiton olosuhdepäällikkö on vahvistanut. Kaupunki väittää SPL:n olevan hallin käytön suurin maksaja kaupungin jälkeen.

SPL on käyttänyt kaupungin liikuntatiloja keskimäärin 7 000 eurolla vuodessa viime vuosina, SPL:n Keski-Suomen piiri muutamalla kymppitonnilla.

Palloliiton, valmennuskeskuksen tai SPL:n Keski-Suomen piirin toimesta ei 22 miljoonan euron jalkapallostadionin vähintään 1 miljoonan euron vuotuisia käyttökustannuksia makseta. Sen maksavat jyväskyläläiset veronmaksajat, jos stadion rakennetaan.

Kauppakamarin rooli on kerrottu Hippos-asiakirjoissa seuraavasti: ”Fennia selvittää kauppakamarin arviomiehellä, onko 6% tuotto riittävä rahoittajalle (...) investorin vaade on 7%”. Asiakirjassa ”Fennia vaatii päätöksenteolleen riittävän tuoton, joka on Keskuskauppakamarin selvityshlön vahvistama”.

Jos tämä ei tarkoita kaupungin joutumista Kauppakamarin arvioista riippuvaksi, niin mikä sitten? Arviot eivät ole faktaa vaan aina tulkintoja. Tähänkö Jyväskylän päätöksenteko perustuu?

Valtuuston tulee palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Pitää selvittää miten terveet rakennukset – Monitoimitalo, Hipposhalli ja Jäähalli – voidaan käyttää kestävästi eikä purkaa.

Kaupungin raporteissa Hippoksen korjausrakentaminen olisi 23 miljoonaa euroa eivätkä mainitut rakennukset ole huonokuntoisia vaan muutama vuosi sitten peruskorjattuja.

Uusi jäähalli voidaan rakentaa erikseen. Sen jälkeen vanhan jäähallin voi saneerata palloilukeskukseksi. Se helpottaa Monitoimitalon painetta ja Voimistelutalon voi sijoittaa sinne.

Yliopisto voi rakennuttaa laboratorion (Tietotalon) kuten aikaisemmankin. Pesäpallostadionin voi kääntää ympäri ja lyödä palloa Köyhälampeen.

Jalkapallostadionista tulee luopua tarpeettomana maksavien käyttäjien puuttuessa. Jalkapallo-olosuhteita tulisi parantaa kaupungissa nurmikenttiä lisäämällä. Edellä mainitussa esityksissämme maa-alue säilyy kaupungilla. Muutoin Hippos joutuu Fennian sijoitusyhtiön omaisuudeksi, josta joudutaan maksamaan kallista vuokraa, jotta sijoittajien tuotto-odotukset täyttyvät.

Pekka Sihvonen

Jyväskylän liikuntajohtaja 2997-2017

Kimmo Suomi

liikuntasuunnittelun professori 1995-2018

Ilmo Viitanen

Tilapalvelun projektipäällikkö 1975-2016