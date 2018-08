Hippos on kaukana keskustasta

Nyt, kun Hippos2020-hanke on virallisesti lähtenyt käyntiin, niin yksi asia, mitä vielä ehdottaisin virkamiehille ennen kuin nykyistä Hipposta aletaan purkaa pois ja uutta rakentaa sen tilalle, on sijainti. Hippos on kohtalaisen kaukana kaupungin keskustasta ja itse näkisin paljon järkevämpänä rakentaa tämä valtava kokonaisuus nykyisen ratapihan yläpuolelle.

Käsittääkseni kaupunginjohtaja Timo Koiviston tavoite on yhdistää Lutakon ja keskustan alueet toisiinsa. Rakennuttamalla Hippos2020-hankkeen nykyisen ratapihan yläpuolelle tämä tavoite voitaisiin saavuttaa. Urheilu- ja liikuntakompleksin lisäksi ratapihan yläpuolelle voisi rakentaa myös asuinrakentamista ja puistoja. Nykyisen Hippoksen paikalle sen sijaan rakennuttaisin valtavan kaupunkipuiston.

Riku Hytti

Jyväskylä