Hippos2020-hanke enää poliittisen tahtotilan takana?

Uuden Hippoksen rakentamisen on ilmoitettu viivästyvän määrittelemättömän ajan aiemmista suunnitelmista päärahoittaja Fennia Oyj:n irtaannuttua projektista muutama kuukausi sitten. Uusia rahoittajia on kulisseissa kartoitettu, ja neuvotteluja käydään jatkuvasti.

On totta, että Hippos2020-hanke on kunnianhimoinen. Nyt puhutaan Pohjoismaiden suurimmasta sisäliikuntakeskuksesta.

On myös totta, että esimerkiksi Olympiakomitean ja Opetus- ja kulttuuriministeriön suhtautuminen hankkeeseen on ollut erikoista.

Jyväskylässä hanke taas harmittaa osaa demareista. Syitä voi vain arvailla.

Selvää on, että Hippos2020-hankkeen uniikki luonne kokonaisuutena on aiheuttanut esimerkiksi olemassa oleville avustusjärjestelmille päänvaivaa.

Avustukset ovat historian valossa annettu aina yksittäiselle kohteelle, ei kokonaisuuksille. Yksittäisenä kohteena esimerkiksi tuleva Hippoksen monitoimiareena ei pärjäisi Tampereen kansiareenalle, joka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi hankkeeksi. Kokonaisuutta arvioiden hankkeemme olisi taas hyvin kilpailukykyinen.

Viime hallituskauden lopulla hyväksytty liikuntapoliittinen selonteko tulee nyt muuttamaan avustuskäytäntöjä.

Ne antavat viimein mahdollisuuuden rahoittaa myös kokonaisuuksia, kuten Hippos2020-hanketta.

Jatkossa valtion avustusta jaetaan myös huippu-urheilun kilpailu-, valmennus-, tutkimus- ja harjoitteluolosuhteiden rakentamiseen sekä suurtapahtumien järjestämisen kannalta valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin.

Hippos2020-hanke täyttää nuo kriteerit. Tästä syystä eri tahojen tulkintaan perustuva hankkeen blokkaus valtakunnallisesti merkittävänä hankkeena ei ole enää kestävä argumentti.

Jatkossa Hippos2020-hanke on ymmärrettävä kokonaisuutena. Investoreiden päänkääntämiseksi tarkoitettu tuikitärkeä valtionapu on nyt siis mahdollinen ja enää poliittisesta tahdosta kiinni.

Tätä poliittista tahtoa Keski-Suomesta edustavat valtion liikuntaneuvostossa tällä kaudella vihreät.

Viimeisen päätöksen asiasta tekee taas keskustan ministeri Hanna Kosonen.

Nyt, jos koskaan olisi tärkeää että sekä vihreät että keskustapuolueen keskisuomalaiset edustajat veisivät hankkeen päättäväisesti maaliin, eikä viime kaudella valtion liikuntaneuvostossa nähtyä episodia toistettasi. Silloin keskusta äänesti hanketta vastaan ja vihreät tyhjää.

Toinen mahdollinen reitti hankkeen kannalta tuikitärkeälle noin 4–6 miljoonan euron avustukselle on valtion suora budjettiavustus. Tällainen avustus annettiin muun muuassa viime hallituskaudella KymiRingille sen ajauduttua vaikeuksiin. Tällaisen panostuksen ei luulisi olevan Rinteen (sd.) hallitukselle ongelmallista, kun tiedämme hankkeen vaikutukset.

Rakennusvaiheen verotuottojen arvioidaan olevan Jyväskylälle 14 miljoonaa euroa ja valtiolle 22 miljoonaa euroa.

Rakentamisen työllisyysvaikutus on arvioitu olevan 2000 henkilötyövuotta, ja valmistuttuaan Hippoksen on arvioitu työllistävän yli 1000 ihmistä päivittäin. Hippos2020-hanke on nyt siis enää hallituksen ja valtion liikuntaneuvoston poliittisen tahtotilan takana.