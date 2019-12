Hippos2020 ja vaihtoehtomme

Lausunnossamme Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle toteamme, että Hippoksella ei voi tehdä mitään ilman uutta kilpailutusta, koska hankintalain mukainen innovaatiokumppanuus on purkautunut Fennian luovuttua hankkeesta. Hankkeen tulee noudattaa EU:n valtiontukilainsäädäntöä eikä tukea perusteettomasti markkinoita häiritsevästi yhtä rakennusyritystä Lehto Groupia.

EU:n valtiontukisääntelyn noudattamatta jättäminen kaupungin hallintomenettelyssä vaarantaa koko hankkeen vielä jälkikäteenkin, vaikka hanke lähtisikin liikkeelle. Kunnan varat pitää lain mukaan sijoittaa turvaavasti.

Nyt Lehto Group tuottaa Jyväskylälle liian suuren riskin yrityksen osakkeen arvon pudottua tänä vuonna pörssissä 12 eurosta alle 2 euroon. Yritys on antanut tulosvaroituksen ja käy toistuvasti yt-neuvotteluita. Olemme myös huomauttaneet hallinto-oikeudelle, että Jyväskylän päätöksentekijöiltä on salattu keskeinen valitukseemme liittyvä asiakirja, jossa on analysoitu hallinnolliset ja taloudelliset riskit, joita väistämättä hankkeesta seuraa.

Olympiakomitean lausunnot on tarkoitettu olympiaurheilun infran parantamiseksi, jotka maksatettaisiin Jyväskylän veronmaksajilla. Valtionapua saataisiin enemmän, jos sitä haettaisiin pitemmälle aikajaksolle jokaiselle rakennukselle erikseen. Tampereen vastaava hanke sai valtionapua 18 miljoonaa.

Hippoksen valtionavun pienuus – 2 miljoonaa – johtuu muun muassa siitä, että hanke ilmoitettiin liian myöhään valtion liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan.

Rakennuslupahakemuksen muistutuksissa olemme esittäneet, että alueen kaupunkikuva ei kohene peltikuorisilla halleilla vaan muodostaa jyrkän kontrastin Alvar Aallon suunnittelemalle viereiselle yliopistokampukselle.

Hippos-hankkeesta tulee luopua. Hiilijalanjälki vähintään kaksinkertaistuu, kun kaikki terveet rakennukset puretaan ja sitten rakennetaan uudet. Alueen käyttäjät karkaavat, kun ne eivät pysty maksamaan nykyisiäkään maksuja.

Esityksessämme ei yksityisille sijoittajille tarvitse maksaa 20 vuodessa 200 miljoonaa euroa sijoituskompensaatiota. Maa-alue säilyisi kaupungilla, eikä siitä makseta vuokraa.

Vaihtoehtomme puolittaa kustannukset Hippos-hankkeeseen verrattuna, koska sijoittajille ei tarvitse maksaa tuottoa eivätkä käyttömaksuja rasita muun muassa miljoonien eurojen kiinteistöverot.

1. On tehtävä puolueeton ulkopuolinen kuntokartoitus alueen rakennuksille. Luodaan Hippokselle hanke, jossa mm. Tilapalvelu, liikuntapalvelut ja pääkäyttäjät ovat mukana.

2. Monitoimiareenan eli uuden jäähallin sijoittumista olisi harkittava myös muualle kuin liikenteellisesti ahtaalle Hippokselle. Halli sinne, missä on parhaat edellytykset kehittyä yksityisen ja julkisen rahan yhteistyöllä.

3. Nykyinen jäähalli muutetaan sisäpalloilukeskukseksi mm. kori- ja lentopallolle sekä futsalille ja salibandylle, jolloin Monitoimitalon palloilusali vapautuu voimistelutaloksi.

4. Hipposhalli sisäyleisurheilulle, hallin keskiosa mailapelien käyttöön. Katsomo- ja ravintolatiloja sekä liiketoimintaa varten laajennetaan hallia rakentamalla toinen kerros pesäpallokentän puolelle, kuten on tehty hallin toisella puolella KIHU:n tiloissa. Alakerran jääradat säilyvät ja korjataan. Harju yleisurheilulle.

5. Pesäpallostadion nykyisellä paikalla, katsomot katetaan, joiden yhteyteen suihku- yms. tilat, lajin talviharjoittelu esim. Killerille uuteen kevytpainehalliin.

6. Jalkapallostadion Vaajakosken kentälle, sitten kun lajin taso vaatii stadionolosuhteita.

7. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu rakentavat tilat niin kuin tähänkin saakka esimerkiksi Senaattikiinteistöjen ja Education Facilities toimesta.