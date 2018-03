Hirvenmetsästäjiä piiloverotetaan

Hirvenmetsästäjät maksavat pyyntilupamaksuna valtiolle vasasta 50 euroa ja aikuisesta hirvestä 120 euroa. Kertyneillä varoilla pitäisi korvata metsänomistajien kärsimät hirvituhot.

Viime vuonna Keski-Suomen hirvenmetsästäjiltä kerättiin pyyntilupamaksuina 382 980 euroa. Vahinkoja korvataan kuitenkin vain noin 70 000 eurolla, vaikka käytössä oli uusi korvausjärjestelmä, jota markkinoitiin metsänomistajille aiempaa parempana.

Maakunnan hirvenmetsästäjät siis maksoivat valtiolle viime vuonna 310 000 euroa ”ylimääräistä”. Kolmessa vuodessa Keski-Suomessa on kerätty hirven pyyntilupamaksuista yli miljoonan euron piilovero.

Mikä muu harrastajaryhmä on näin massiivisen piiloverotuksen kohteena?

Nykyjärjestelmä on epäoikeudenmukainen sekä hirven metsästäjille että vahinkoja kärsineille metsänomistajille.

Jokainen metsästäjä maksaa riistanhoitomaksun, joka viime vuonna oli 39 euroa. Maksusta 9 euroa palautuu pitäjätason riistanhoitoyhdistyksille, loppu menee mm. Suomen riistakeskuksen toimintaan.

Riistanhoitoyhdistysten tehtävät ovat laissa määrättyjä julkisia hallintotehtäviä. Niitä ovat esimerkiksi metsästäjäkoulutukset ja -tutkinnot, ampumakokeet ja metsästyksen valvonta. Riistanhoitoyhdistykset osallistuvat lisäksi metsä- ja petovahinkojen arviointiin, suurpetohavaintojen tekoon, tarkastamiseen ja kirjaamiseen Tassu-järjestelmään.

Riistakolmiolaskennat tehdään kaksi kertaa vuodessa.

Poliisin kanssa riistanhoitoyhdistykset ovat sopineet suurriistavirka-avusta (SRVA). Palkatta päivystävien metsästäjien lähtövalmius on tutkitusti noin 10 min kaikkina vuorokauden aikoina, kaikkina vuoden päivinä.

Valtio pyrkii syytämään metsästäjille yhä lisää talkootöitä. Metsästysoikeudesta peritään paikoin vuokrana jo euro/hehtaari/vuosi. Kaikki edellä lueteltu kustannetaan metsästäjiltä perittävillä maksuilla.

Viime aikoina metsästäjiä on pyritty syyllistämään melkein kaikesta. Ilman metsästäjiä ja metsästystä hirvikannan säätely ei onnistu. Pedot, taudit ja liikenne eivät pystyisi leikkaamaan edes hirvikannan valtakunnallista vasatuottoa, ”pääomasta” puhumattakaan.

Yhteiskunnan, metsänomistajien, maatalouden, liikenneviranomaisten, poliisin ynnä muiden on korkea aika ryhtyä miettimään, miten ja mistä saadaan uusia nuoria metsästäjiä. Kustannukset on saatava niin alhaisiksi, että nuorilla on mahdollisuus sitoutua metsästyksen harrastajaksi. Rahan lisäksi metsästys vie aikaa.

Ensi syksyn hirviverotussuunnittelu on alkanut sidosryhmiä kuulemalla.

Viime syksynä Keski-Suomessa kaadettiin 2 130 vasaa ja 2 304 aikuista hirveä. Määrä oli 600 hirveä enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän vuoden metsästettävä kanta, kun otetaan huomioon vasatuotto (600 x 60% = 360 vasaa) on 1 100 hirveä pienempi kuin vuonna 2017.

Suuret kiitokset hirvenmetsästäjille tehdystä talkootyöstä. Voimme olla tyytyväisiä saavutettuun tulokseen, vaikka metsästysaika oli kaksi viikkoa lyhyempi alkupäästä ja aikainen talventulo lyhensi loppupäästä ainakin toiset kaksi viikkoa.

Leo Houhala

puheenjohtaja