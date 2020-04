Hoidon priorisointi vääjäämätön tosi

Ruotsi on valinnut harkitusti koronaviruksen vastaanottamiseen monien ”toimittaja-asiantuntijoiden” mielestä löperön linjan. Valitettavasti Ruotsin linja on realistinen ja luonnonlait huomioiva, eli ikääntymiseen kuuluu kasvanut kuolemanriski.

Kuten tiedetään, epidemia tulee, eikä sitä voi estää. Sen kansanterveydellisiä seuraamuksia voisi kuitenkin estää.

Kuten on osoitettu, koronaan kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Toisin sanoen, puolet kuolleista on yli 84-vuotiaita, ja toinen puoli on nuorempia riskiryhmäläisiä.

Tutut kansantaudit, sekä lihavuus, ja tupakointi altistavat hankalalle Covid-taudille. Tupakoinnin lopetus kannattaa.

Kenenkään ei nyt kannattaisi röyhistellä Suomen pienillä sairastuvuus-, ja kuolleisuusluvuilla, koska kahden viikon kuluttua olemme samoissa suhteellisissa luvuissa Ruotsin kanssa. Ensimmäiset vanhainkodit, ja asumispalvelupaikat Suomessa ovat saaneet koronan vieraakseen, eikä tehohoito niitten asukkaita voi juurikaan auttaa.

Tehohoidon tuloskin koronapotilaiden kohdalla on kehno, kun noin puolet sinne päätyneistä ikäihmisistä menehtyy.

Priorisointia, eli teholla hoidettavien kriittistä valintaa joudutaan tekemään Ruotsissa tämän viikonlopun jälkeen, ja meillä parin viikon kuluttua. Asian suhteuttamisen takia kannattaa muistaa, että kausi-influenssaan kuolee vuosittain 500–1 000, ja teholla näitä potilaita hoidetaan 100–200 vuodessa.

Koronavirus on 6–7 kertaa hankalampi. Tällöin potilaat, joiden eloonjäämisennuste on huono, jäävät tehohoidon ulkopuolelle.

Vuoden kuluttua Ruotsin talous ja hyvinvointi jatkavat nousuaan, kun taas Suomessa ”suljetun yhteiskunnan strategian” takia työttömyys, syrjäytyneisyys, ja mielenterveysongelmat uhkaavat olla ennätyskorkealla. Ja jos silloin jostakin säästetään, niin kokemusten perusteella sosiaaliturvasta!