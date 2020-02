Hoitajamitoitus etenee luvatusti

SDP:n pitkäaikainen tavoite toteutuu, laki 0,7-hoitajamitoituksesta on annettu eduskunnalle. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020. Lakiin on tulossa siirtymäaika, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä sekä palveluntuottajilla olisi mahdollisuus varautua merkittävään henkilöstötarpeen sekä kustannusten kasvuun.

Siirtymäaikana 0,7 mitoituksen saisi alittaa, jos toimintayksikössä kyettäisiin huolehtimaan riittävästä hoidosta ja huolenpidosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tällöinkin hoitajamitoituksen tulisi olla kuitenkin vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Lakiin kirjattu vähimmäismitoitus 0,7 ei saisi alittua enää 1.4.2023 jälkeen, jolloin siirtymäaika loppuu.

Hoitajamitoitus on merkittävä ja välttämätön parannus vanhuspalveluiden laatuun. Vanhukset ansaitsevat laadukasta hoitoa ja hoivaa, ja myös hoitajien on saatava työolot, joissa työn tekeminen huolellisesti on mahdollista. Jokaisella on oikeus tehdä työtä uupumatta.

Vanhustenhoiva on ollut jo kauan kriisissä. Viime keväänä paljastui useita merkittäviä puutoksia esimerkiksi vanhustenhoivan osalta. Tähän hätään ratkaisujen etsiminen on poliitikkojen tehtävä. SDP lupasi asiaan viime vaaleissa tehdä muutoksen, ja sitä muutosta tehdään tämän hallituskauden aikana päätös päätökseltä.

Tämä asia on ollut SDP:lle erityisen tärkeä poliittinen arvovalinta. Hoitohenkilökuntaa tulee olla hoidettavien tarpeisiin vastaamaan ja hoitajien pitää pystyä tekemään töitään uupumatta normaalioloissa.

Hallitus esittää, että hoitajamitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään jatkossa laissa. Tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Hoitajamitoitus olisi vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

Hoitajamitoituksessa otettaisiin huomioon välitöntä asiakastyötä tekevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Toisin sanoen myös se joukko ammattilaisia, jotka yleensä unohdetaan julkisessa keskustelussa. Kyseessähän on terveysalan ammattilaisten lisäksi sosiaalialan ammattilaiset.

Tärkeä huomio on, että ns. välillistä työtä eli tukipalveluja ei otettaisi huomioon mitoituksessa ja tukipalveluihin olisi varattava erillinen resurssi. Tällä halutaan varmistaa, että toimintayksiköissä on riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen. Merkittävä muutos todelliseen tarpeeseen, joka poistaa tilastokikkailun hyvästä hoivasta.

Hoitajamitoituksen kirjaamisella lakiin pyritään rakentamaan yhteiskuntaa, joka on hyvä jokaiselle: lapselle, aikuiselle ja ikääntyvälle.