Hoitajien reseptinkirjoitus- oikeus on tarpeen

Erikoislääkärit Auli Juntumaa ja Marjo Renko esittivät 14.4. Helsingin Sanomissa Vieraskynä-palstalla huolensa lääkkeitä määräävien sairaanhoitajien työn turvallisuudesta.

Sairaanhoitajalla, jolla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, on koulutuksessa (45 op) painopiste ollut potilaan tutkimisen, kliinisen fysiologian ja lääketieteen opinnoissa sekä näyttöön perustuvien Käypä hoito -suositusten hallinnassa. Yliopistot vastaavat farmakologiasta sekä reseptiopista.

Näiden opintojen vaativuus on sama kuin lääkäriopiskelijoilla. Koulutus on Suomessa jopa laajempi kuin monissa niissä maissa, missä sairaanhoitajan laajennettu tehtävänkuva on jo vakiintunut osa terveydenhuollon toimintaa.

Päivystysten ja perusterveydenhuollon lääkärit osallistuvat kiinteästi opintojen ohjaukseen kliinisessä työssä. Teoreettiset opinnot kytketään avovastaanottotoimintaa useita vuosia tehneiden kokeneiden sairaanhoitajien aiempaan osaamisen.

Potilaan kliinisen tutkimisen, hoidon tarpeen arvioinnin, päätöksenteon sekä lääkkeenmääräämisen osaaminen varmistetaan näytöin, jotka myös työparilääkäri on arvioinut.

Kirjoittajat ilmaisivat huolensa siitä, että yksinkertaisen oireilun taakse voi kätkeytyä vakava sairaus. Koulutuksessa olemme tästä riskistä hyvin tietoisia. Toisin kuin artikkelissa mainittiin, hoitaja ei virallisesti tee diagnoosia, vaan tilannearvion. Hoitajan arvio ei perustu suppeaan algoritmiin, kuten artikkelissa epäiltiin.

Julkiset työnantajat Keski-Suomessa ovat aktiivisesti lähettäneet hoitajia koulutukseen, yksityispuoli ja muut yliopisto kaupungit vähemmän. Erityisesti yleislääkärit ovat ilahduttavan aktiivisesti olleet mukana sekä koulutuksessa että työpaikan yhteistyömallin rakentamisessa.

Potilaat ovat ilmaisseet Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä luottavansa hoitajien työskentelyn laatuun.

Sairaanhoitajien valvonnassa ei vakavia poikkeamia ole ilmennyt. Tietoomme ei ole myöskään tullut artikkelissa mainittuja virheellisiä infektiotautien diagnooseja tai lisääntyneitä käyntejä.

Kuten Jantunen ja Renko kirjoituksessaan toteavat, ammattikuntien hyvä yhteistyö on terveydenhuollossa tarpeen. Hoitajien rajattu reseptinkirjoitusoikeus ei tämän yhteistyön tuloksia vaaranna, vaan on harkittu ja hyödyllinen osa nykyaikaista palvelujärjestelmää.

Johanna Heikkilä

pj asiantuntija, sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen korkeakouluverkosto

TtT

Jyväskylän ammattikorkeakoulu